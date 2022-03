Des commerçants exigent encore le passeport vaccinal

C’est le cas notamment de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières (OSTR) qui a préféré poursuivre la mesure cette fin de semaine, puisqu’au moment de la vente des billets, il était convenu que le passeport serait exigé. La directrice de l’Orchestre symphonique de Trois-Rivières OSTR , Nathalie Rousseau, ne pense pas que son organisation l’exigera pour le prochain concert en avril.

Certains restaurateurs dont le Sacristain à Trois-Rivières préfèrent aussi continuer à accueillir une clientèle vaccinée. Le propriétaire Jacques Langlois en a fait l’annonce sur Facebook dimanche. C’est une décision qu’il a prise pour les personnes âgées qui composent sa clientèle.

« Je ne veux pas jouer à la police, mais je pense que le variant Omicron est encore parmi nous. Il y a encore de la contagion et du danger par rapport au virus. C'est préférable que les gens non vaccinés se gardent une petite gêne. » — Une citation de Jacques Langlois, propriétaire du Sacristain

La Résidence des Jardins les Becquets au Centre-du-Québec continuait d’exiger le passeport jusqu’à dimanche soir, même s’il n’était plus en vigueur. La direction affirme toutefois que la situation découlait d’une confusion avec la décision de Québec de devancer du 14 au 12 mars le retrait du passeport vaccinal dans la province.

Un geste illégal ?

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) affirme qu’il appartient aux restaurants et autres établissements de s’assurer que les conditions d’accès à leur commerce respectent les lois applicables en respect des chartes des droits et libertés.

La Commission des droits de la personne se penche actuellement sur la question de la légalité d’exiger le passeport vaccinal, alors que le gouvernement du Québec ne l'oblige plus.

Avec les informations d’Amélie Desmarais