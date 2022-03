De passage à Ottawa, André Tourigny visite son ancienne équipe, les 67

Il a effectué la mise au jeu protocolaire avant la rencontre face aux IceDogs du Niagara. Même avec un horaire occupé, l’entraîneur de la Ligue nationale tenait à faire une visite à la Place TD.

C'était parfait pour moi avec le match à 14 h. On a eu des réunions d’équipe ce matin et je suis venu ici ensuite , explique Tourigny. On affronte les Sénateurs [lundi] soir et le Canadien mardi. C’est un horaire très occupé, oui, mais c’est pas comme ça tous les mois. Je vais peut-être venir une seule fois, alors je suis chanceux de pouvoir le faire.

L’entraîneur de 47 ans a pris le temps de voir sa famille dimanche soir, après un entraînement de son équipe en après-midi.

André Tourigny a amené avec lui son complice Mario Duhamel pour l'épauler. Photo : Getty Images / Christian Petersen

« Le monde est ben fin partout où je suis allé. C’est le fun de voir les boys. Je regardais les gars sur le banc. C’est le fun de les voir souriants, ils étaient contents de me voir. J’espère pouvoir leur parler après le match [contre les Sénateurs]. » — Une citation de André Tourigny, entraîneur des Coyotes de l'Arizona

Il aurait aimé passer encore plus de temps avec sa deuxième famille, les 67, mais il a évidemment été bousculé par le temps et ses responsabilités. Sa visite éclair a tout de même illuminé le visage de plusieurs personnes à l’aréna.

On a eu tellement du bon temps ensemble. Les joueurs savent qu’ils comptent pour moi, ils sont importants. Je le dis souvent, quand c’est la business du hockey, c’est la business, mais quand c’est fini, j’aime ça avoir du plaisir , rappelle Tourigny.

J’aime agacer et j’aime me faire agacer. Il y a une belle ambiance et les gars aiment ça. On avait une belle relation , poursuit Tourigny, qui a passé quelques minutes avec les membres de la direction de l'Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG), et qui se désolait que la journée ne soit pas plus longue. J’aurais aimé qu’elle dure plus de 24 heures!

Des Coyotes qui surprennent

Ses Coyotes de l’Arizona se présentent dans la capitale forts d’une séquence de quatre victoires lors des cinq derniers matchs. Mais au-delà des résultats, c’est la manière de gagner les matchs qui impressionne le monde du hockey.

Son équipe a marqué 22 buts lors de ses trois gains face aux Sénateurs, aux Red Wings et aux Maple Leafs de Toronto.

Les Coyotes de l'Arizona sont combatifs chaque soir cette saison. Le gardien Scott Wedgewood effectue ici un arrêt face aux Sénateurs d'Ottawa. Photo : usa today sports / Joe Camporeale

On a eu un terrible début de saison, mais on affrontait les Panthers et des équipes invaincues pendant dix rencontres , lance-t-il. Depuis, on joue du bien meilleur hockey. On a battu Colorado deux fois et les Leafs. Les gens parlent surtout de nos matchs de sept ou huit buts. On est durs à affronter, c’est ce qu’on voulait , raconte Tourigny.

En Arizona, l’entraîneur a retrouvé une équipe en reconstruction, comme il l’avait connu dans la capitale lorsqu’il est arrivé avec les 67. Je vois des similitudes, mais il y avait beaucoup plus de travail de fait ici , croit Tourigny qui continue de frapper sur le clou de l’environnement qu’il veut créer dans le désert.

L'entraîneur-chef des 67, André Tourigny, s'adresse à ses joueurs pendant le sixième match de la série finale de la Ligue junior de l'Ontario. Photo : Valerie Wutti

Je l'ai souvent dit, mais on veut bâtir une culture de champions et c’est ce qu’on fait , mentionne-t-il. On est content de voir les gars compétitionner tous les soirs. On est tough à battre, on joue d’une façon très compétitive. C’est important pour nous autres, c’était ça le but et on est fiers de la progression.

Malgré une reconstruction complète en Arizona, les récents succès des Coyotes leur ont permis de sortir de la cave du classement. Ils occupent actuellement l’avant-dernier rang de la Ligue, devant le Canadien de Montréal, mais seulement deux points derrière le Kraken avec trois matchs en main.