Chant’Ouest délaisse les concours : place au développement des artistes

C’est quand même un changement assez subtil par rapport à l’expérience du Chant’Ouest , assure d’entrée de jeu le directeur du Centre musical de l’Alberta et président de la Société Chant’Ouest, Matthieu Damer.

Pour l’organisation de l’événement musical, la partie plus compétitive de Chant’Ouest n’était plus alignée avec ses objectifs de base établis il y a une trentaine d’années. L’accent a toujours été mis sur le développement des candidats , rappelle M. Damer.

On s'est concentré sur la formation avant tout , ajoute aussi le coordonnateur de projet pour Chant’Ouest, Joel Couture. On veut mieux outiller les artistes qui vont tenter de faire carrière dans l’Ouest [...] la composante du développement professionnel nous tient beaucoup à cœur.

D'ailleurs certains éléments des formations virtuelles offertes aux artistes seront préservés pour le spectacle de la semaine prochaine. On va aussi ajouter l’élément scénique, évidemment, mais en éliminant l’aspect ''concours''.

L’artiste albertaine et participante a Chant’Ouest, Priscila Bieni, remarque ce changement de mentalité à l'œuvre avec cette nouvelle formule : Ils nous ont dit dès le départ de ne pas trop mettre de poids sur le côté ‘'concours'’ et ça se ressent. C’est beaucoup [plus axé] sur le développement et [la] rencontre d’autres artistes de l’Ouest.

Un long processus

Les quatre participantes de Chant’Ouest de cette année travaillent depuis novembre avec des mentors et des personnes-ressources de l’industrie pour mieux comprendre ses rouages.

C’est vraiment une opportunité pour croître et pas seulement un concours , insiste l’Edmontonienne.

Aucune des candidates ne sera couronnée lors de la soirée du Chant’Ouest. Cependant, la décision de sélectionner une des participantes pour continuer son parcours au Festival international de la chanson de Granby reviendra à un comité d’orientation.

Ça sera beaucoup plus une discussion qu’une décision , nuance Joel Couture. Ce comité sera composé de mentors, de professionnels et des participantes.

[Ils] vont décider [...] pour qui ça a du sens de continuer une formation dans le cadre des événements à Granby , clarifie le coordonnateur de projet.

Chant'Ouest en tournée pour 2023

Cette formule s’inscrit dans un nouveau mouvement plus grand de transformation pour élargir la présence de Chant'Ouest, et de ses artistes émergents, au public.

L'événement culturel abandonnera le modèle de spectacle dans une province hôte pour privilégier une tournée en Alberta, au Manitoba, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique dès 2023.

Ça donne vraiment une visibilité à tous les artistes [...] dans toutes les provinces de l’Ouest, mentionne le président de la Société Chant’Ouest, Matthieu Damer. Ça devient un peu plus élargi [au public] de cette manière-là

Cette tournée pourrait durer une dizaine de jours , par exemple,et bien qu’elle inclut seulement les provinces de l’Ouest dans un premier temps, les territoires pourraient s’y ajouter plus tard, affirme M. Damer.

Avec les informations du Café Show