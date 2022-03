La Fédération du travail du Manitoba réclame davantage de congés de maladie payés

Mardi, le Manitoba éliminera les dernières restrictions sanitaires liées à la COVID-19. La Fédération du travail du Manitoba s’inquiète pour la suite et insiste pour que des congés de maladie payés soient obligatoires au Manitoba.

Nous avons eu une main-d’œuvre relativement saine et productive tout au long de cette pandémie parce que les gens n’ont pas partagé leurs rhumes et leurs grippes et toutes les autres maladies contagieuses qui existent , déclare le président de l’organisme syndical, Kevin Rebeck.

Alors que le port du masque ne sera plus requis et que l’isolement obligatoire des personnes infectées à la COVID-19 prend fin, il craint l’impact prochain de la pandémie dans les lieux de travail.

Selon M. Rebeck, les personnes qui gagnent moins d’argent sont aussi plus susceptibles d’avoir moins de journées de maladie payées. Lorsque le prix de l’épicerie et de l’essence atteint de hauts sommets, ces personnes sentent une pression pour aller travailler, afin de joindre les deux bouts.

Malheureusement, ils vont se retrouver dans une situation où ils vont tomber malades et rendre d’autres personnes malades, s’inquiète Kevin Rebeck. Les industries les plus touchées sont ces mêmes travailleurs de première ligne que nous avons appelés des héros tout au long de la pandémie, et pourtant nous ne les traitons pas comme tels.

M. Rebeck réclame 10 jours de congés payés permanents, faisant valoir que la fin des mesures sanitaires renforce ce besoin.

La présidente du Syndicat des infirmières et des infirmiers du Manitoba, Darlene Jackson, appuie l’appel de la Fédération du travail du Manitoba.

Quand les travailleurs n’ont pas l’option de réduire le risque et contractent la COVID-19 pendant qu’ils travaillent dans des secteurs essentiels, il est inacceptable qu’ils éprouvent des difficultés financières en raison d’une perte de revenu , indique-t-elle dans un courriel à CBC.

Kevin Rebeck affirme qu’il existe un congé de maladie payé obligatoire pour les employés sous réglementation fédérale, mais que moins de 10 % des travailleurs du Manitoba relèvent de la compétence fédérale.

Cela signifie que 90 % de notre main-d’œuvre n’a toujours pas de congés de maladie payés garantis, et cela doit changer , lance-t-il.

Certains entrepreneurs ont soutenu par le passé qu’ils ne pouvaient pas se permettre d’offrir des congés de maladie payés si leurs concurrents ne le faisaient pas, a expliqué M. Rebeck. La seule solution est donc d’en faire une obligation pour tous et de demander au gouvernement de les aider.

Cela fait des années qu’il demande à la province d’adopter une loi, mais ça demeure sans réponse , souligne-t-il.

La province est rapide pour éliminer les mesures sanitaires, même si la science dit le contraire, mais elle n’est pas rapide pour garantir que les travailleurs du Manitoba soient capables de se soigner et de protéger les autres.

Au cours de la pandémie, le gouvernement manitobain avait mis sur pied un programme de congés de maladie afin d'aider ceux qui devaient s'isoler après avoir contracté le virus.

L'approche de la province

Dans un courriel à Radio-Canada datant du 3 mars, le ministre du Travail, Reg Helwer indique que le Manitoba se comporte comme les autres provinces en ce qui concerne les congés de maladie payés.

Le ministre ajoute que les employeurs ne sont pas tenus d’offrir des jours de congé de maladie payés. Mais ils peuvent offrir des avantages qui vont au-delà de ceux prévus par le Code des normes d’emploi et ils le font souvent dit-il.

M. Helwer soutient aussi que le Manitoba travaille avec les autres provinces et le gouvernement fédéral sur la question des congés de maladie payés.

Avec les informations de Darren Bernhardt et Anne-Louise Michel