Un avenir incertain pour des immeubles vacants appartenant à la Ville de Calgary

Depuis quelques années déjà, l’édifice Castell et son immeuble voisin, qui se dressent devant l’hôtel de ville de Calgary, sont vacants depuis que certains de leurs locataires ont quitté les lieux. Ces deux bâtiments qui appartiennent en majorité à la Ville accueillaient autrefois la bibliothèque centrale de Calgary et l’Unité de traitement des arrestations (APU) du Service de police de Calgary.

La présidente et directrice générale (PDG) de la Société des terrains municipaux de Calgary (CMLC), Kate Thompson, a déclaré que l'avenir des propriétés est pour l’instant inconnu, mais l’agence d’aménagement tente de trouver d’autres locataires.

[L’édifice Castell] a été conçu et construit pour une bibliothèque. La structure est donc très solide [...] ce qui ouvre des possibilités d'utilisation différente pour le bâtiment.

Près de 60 % du terrain des bâtiments appartiennent à la Ville de Calgary. La président-directeur général PDG a déclaré que la Ville n’a donné aucune indication sur son plan à long terme concernant l’avenir des deux édifices. Elle note que l’endroit est toutefois un emplacement clé.

Nous sommes juste en face de l'hôtel de ville qui a été récemment rénové et nous sommes à la porte d'East Village et du centre-ville. C'est donc un emplacement vraiment idéal.

On peut toujours voir l’empreinte du panneau de la défunte bibliothèque centrale sur la façade du bâtiment Castell. Photo : Radio-Canada / Oseremen Irete

La Société des terrains municipaux de Calgary CMLC estime que l'exploitation des deux bâtiments coûte un million de dollars par année.

Pas d’urgence

Le conseiller Gian-Carlo Carra a déclaré que la Ville a le luxe de prendre son temps pour déterminer ce qu'elle fera de la propriété, étant donné l'état actuel du marché immobilier du centre-ville.

Tout le monde s'accorde à dire que c'est l'une des opportunités les plus intéressantes du centre-ville. Et parce qu'il s'agit d'une propriété publique, nous avons la possibilité d'être patients quant à la manière d'utiliser le terrain , dit-il.

Je pense qu'en fin de compte, il s'agira probablement d'un projet privé. Ce sera probablement un projet de type partenariat public-privé, plutôt qu'entièrement public.

L’édifice n’est pas complètement vide

Si de nombreux locaux sont vacants à l’intérieur de l’édifice Castell, l’immeuble n’est pas totalement inoccupé.

Depuis le printemps 2019, l'école d'architecture, de planification et de paysage de l'Université de Calgary loue environ le quart du bâtiment.

Pour Mme Thompson, l’utilisation du rez-de-chaussée par les étudiants a été bénéfique pour le dynamisme du quartier, d’autant plus qu'ils ne fréquentent pas l’immeuble seulement lors des heures de bureau.

À côté, l'ancien bâtiment de l'Unité de traitement des arrestations (APU) compte un certain nombre de locataires qui utilisent les étages inférieurs, notamment Services de santé Alberta, et les organismes Be The Change YYC et le Centre d'amitié autochtone de Calgary.

D’après des informations de Scott Dippel.