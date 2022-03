Départ surprise du directeur de la police de Montréal

Deux sources nous ont confirmé cette information, qui va être communiquée aux hauts gradés du Service de police de la Ville de Montréal SPVM lundi après-midi.

Nommé directeur de la police de Montréal en décembre 2018, Sylvain Caron quitterait son poste pour des motifs personnels. Son contrat, d'une durée de 5 ans, n'arrivait pourtant à échéance qu'à la fin de l'année 2023.

Au cours des derniers mois, des divergences d'opinions entre le Service de police de la Ville de Montréal SPVM et le cabinet de la mairesse Valérie Plante sont apparues sur certains dossiers.

Le chef Caron avait fait part, l'an passé, de ses préoccupations concernant un éventuel désengagement policier, qui avait été évoqué par des membres de Projet Montréal. Il avait aussi avancé l'idée d'une réorganisation des postes de quartier, qui a rapidement été exclue par Valérie Plante.

Raisons familiales

Cependant, Sylvain Caron ne partirait pas en raison de mauvaises relations avec la mairie, mais pour des raisons familiales. Il était en réflexion depuis le mois de décembre, selon nos informations.

Âgé de 60 ans, il compte une quarantaine d'années d'expérience au sein de différents corps de police, dont celui de Sorel-Tracy.

Ancien directeur adjoint de la Sûreté du Québec, Sylvain Caron était arrivé à la tête du Service de police de la Ville de Montréal SPVM en 2018 dans un contexte particulier.

Un an plus tôt, le ministère de la Sécurité publique avait nommé, en urgence, Martin Prud'homme pour reprendre les rênes du plus grand corps policier de la province, après une crise qui avait ébranlé le Service de police de la Ville de Montréal SPVM .

L'ancien chef, Philippe Pichet, avait alors été suspendu et n'avait pas, lui non plus, terminé son mandat à la barre de la police de Montréal.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le chef du SPVM, Sylvain Caron. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

L'intérim du SPVM

Selon nos informations, l'intérim à la suite du départ de Sylvain Caron proviendrait de sa haute direction. Les directeurs adjoints Marc Charbonneau, Vincent Richet et Sophie Roy seraient sur les rangs. Le 4e, Jean-Michel Sylvestre, est quant à lui en réflexion au sujet de sa propre retraite.

Anne Chamandy serait également pressentie. Actuellement à la tête des affaires corporatives et des relations avec le cabinet de la mairesse Plante, Mme Chamandy est la plus haute cadre civile dans l'organisation du Service de police de la Ville de Montréal SPVM .

Plusieurs hauts gradés la voient comme la numéro 2 actuellement au sein de la police de Montréal, en raison de ses responsabilités névralgiques dans le fonctionnement de l'organisation policière.

L'administration Plante a perdu le contrôle , selon l'opposition

Ce départ prématuré à la retraite de Sylvain Caron démontre à quel point l’administration Plante a perdu le contrôle de ce qu’il se passe au Service de police de la Ville de Montréal SPVM et qu’elle est déconnectée des besoins des Montréalais , estime Aref Salem, le chef de l'opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal.

« Le fait que M. Caron quitte le navire alors que la métropole vit une crise majeure au niveau de la violence est préoccupant pour les Montréalais. » — Une citation de Aref Salem, chef d'Ensemble Montréal