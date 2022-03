Québec investit plus de 10 millions $ dans l’intelligence numérique en éducation

Le gouvernement Legault investira 10,6 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour accroître l'utilisation des données et de l'intelligence articielle dans le but d'améliorer la gestion et la prise de décision dans le réseau de l'éducation.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, et le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, en ont fait l’annonce lundi après-midi.

Cette initiative vise à amorcer un virage numérique sans précédent au sein du ministère de l’Éducation et du réseau scolaire , explique-t-on dans le communiqué de presse du gouvernement.

Des données intégrées et harmonisées seront disponibles dès la rentrée scolaire 2022 et seront regroupées en trois volets : la réussite éducative, les ressources humaines et les infrastructures. Ces informations concerneront par exemple l’absentéisme des élèves, le personnel dans les écoles et les opérations d’entretien du parc immobilier.

Le gouvernement espère que ce projet d’intelligence numérique permettra de mettre à profit les données du réseau de l’éducation au service de la réussite éducative des élèves du Québec, ainsi que d’offrir une gestion plus transparente et efficiente .

Des projets prometteurs

Québec s'appuie sur l'expérience de projets mis en place par les centres de services scolaires au Cœur-des-Vallées et du Val-des-Cerfs, qui leur ont permis de prévenir des échecs scolaires en dépistant, avec un taux supérieur à 90 %, les élèves les plus à risque de décrochage dès leur arrivée à la 1re secondaire .

Les données recueillies ont aussi permis d’assurer une redistribution et une utilisation plus pertinentes, efficaces et efficientes des ressources en fonction des besoins des écoles, en plus de prévoir les pénuries de main-d’œuvre par corps d’emploi et d’agir plus en amont avec des plans de recrutement, de rétention, de formation et de relève , peut-on lire dans le communiqué.

Selon le ministre, ce projet ne vise pas à s’immiscer dans la gestion de classe que font les enseignants. Il s’agit d’outils innovants qui soutiendront concrètement le travail des équipes-écoles au profit de nos jeunes et de leurs parents , assure-t-il.

Québec souhaite ainsi procéder à une réelle modernisation des pratiques afin que le ministère et l’ensemble du réseau scolaire puissent avoir accès à des données plus nombreuses et plus fines grâce à l’intelligence numérique.

Ce faisant, Québec avance que la valorisation de ces données soutiendra la production de divers outils d’aide à la décision . L’intelligence artificielle aidera le gouvernement à agir plus rapidement et de manière plus ciblée .

« L’annonce d’aujourd’hui fera passer notre réseau de l’éducation à l’ère de la modernité. L’intelligence numérique permettra de dresser un portrait en temps réel de l’état du réseau. » — Une citation de Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation

La qualité des données demeure ainsi la pierre d’assise pour soutenir et assurer une gestion saine, efficace et pertinente d’un réseau comme celui de l’éducation , déclare Éric Caire, ministre la Cybersécurité et du Numérique.

Les enjeux éthiques, la confidentialité des données recueillies ainsi que leur sécurité sont au cœur des considérations du projet , ajoute-t-il.

Pour mener à bien son opération, Québec a entre autres recruté comme partenaires l’Institut québécois d’intelligence artificielle et l’Institut de valorisation des données.