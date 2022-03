L’Immunoclip : inventé à Québec pour mieux identifier les personnes immunosupprimées

La fille de Louis Sansfaçon, Émilie, est décédée en novembre dernier après avoir perdu son combat contre le cancer. C’est elle, au début de la pandémie, qui avait eu l’Idée de l’Immunoclip.

Émilie et moi, on marchait pour aller à ses traitements à l'Hôtel-Dieu de Québec. On a croisé une personne qui ne portait pas de masque. Émilie était immunosupprimée et à sa 34e chimio. Elle m'a dit : "Papa, personne ne sait que je suis immunosupprimée, que je me bats. Pourquoi on n'utilise pas le masque pour donner l'information?" , raconte Louis Sansfaçon.

L'Immunoclip

L’Immunoclip est un i rouge, qui peut se fixer à un masque. La couleur est la même que celle de la Croix-Rouge et le i ressemble à un personnage.

Le but de l’objet est d’informer les autres que l’on est immunosupprimé et les inviter à adopter des mesures de distanciation.

McDonald's c'est un M, Facebook un F. Je me suis dit immunosupprimé, ça sera un I. Le mot commence par un I dans 25 ou 30 langues. Il est aussi rouge pour fixer l'attention sur celui qui le porte, pour qu'ils comprennent que quelque chose se passe , raconte son co-inventeur.

Louis Sansfaçon a conçu l’objet avec sa fille.

Malheureusement, je lui ai présenté le dernier prototype le 26 octobre dernier. Elle n'a jamais vu le produit final, mais je suis certain qu'elle serait fière de ce qu'on a fait et de l'intérêt des gens , souligne-t-il.

Pour une fin plus digne

Émilie est décédée à 31 ans à l’Hôtel-Dieu de Québec, le plus vieil hôpital en Amérique du Nord. Son père affirme qu’on lui a prodigué les meilleurs soins, mais que les lieux n’étaient pas les plus intéressants pour une personne en fin de vie.

Profits redistribués

L’Immunoclip se vend 6,50 $ et les profits vont à diverses fondations et associations, dont la Fondation du Centre hospitalier universitaire CHU de Québec. Louis Sansfaçon a déjà un souhait pour l'utilisation des fonds.

Je souhaite qu'on crée des chambres d'Émilie. Ce que je veux, c'est que dorénavant, les gens qui auront à traverser comme Émilie les 25, 30 derniers jours de leur fin de vie, qu'ils soient dans une ambiance meilleure et plus respectueuse de ce qu'ils vivent , souligne-t-il.

La Fondation du Centre hospitalier universitaire CHU appuie l’initiative et permet à M. Sansfaçon d’utiliser le site Internet de la Fondation pour prendre les commandes d’Immunoclips.

Son souhait a aussi été entendu.

Ce qu'on voudrait, c'est travailler l'aménagement de certaines chambres pour des patients qui sont en fin de vie ou qui vivent des moments très difficiles. Ça pourrait être aussi l'aménagement de salons des familles, tout ce qui va humaniser un peu les soins , souligne la présidente et cheffe de la direction à la Fondation du Centre hospitalier universitaire CHU de Québec, Marie-Claude Paré.

Pour le moment, la production de l’Immunoclip est plutôt artisanale. Louis Sansfaçon est responsable à lui seul de toutes les étapes.

Ça se fait dans le sous-sol de la maison. Je colle des timbres et j'envoie des Immunoclips. Ça va être juste un beau problème si on augmente la demande et la visibilité , dit-il.

Un peu plus de 4000 Immunoclips ont été vendus jusqu’à maintenant.

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Bolduc