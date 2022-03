Un juge de ligne agressé par un joueur lors d’un match M18 à Coaticook

Après avoir reçu une punition, le hockeyeur s'était d'abord dirigé vers le banc des joueurs. Le juge de ligne est intervenu pour lui demander de quitter la partie, puis l'a escorté vers la porte. Sur la vidéo de l'incident, le joueur a des mouvements agressifs envers le juge de ligne, amenant même le gardien de but du Phœnix à intervenir.

Le joueur semble finalement accepter de quitter les lieux, mais juste avant d'ouvrir la porte, il s'élance vers le juge de ligne et l'empoigne violemment, le frappant au visage. Il est toutefois rapidement maîtrisé par des membres des deux équipes et les arbitres sur la glace.

Philippe Laprise, président de Hockey mineur Coaticook, affirme qu'il s'agit d'une très grande agression sans équivoque . Heureusement, ajoute-t-il, le juge de ligne va très bien, ayant été protégé par sa visière.

Un message clair à passer

Selon Philippe Laprise, le joueur fautif devra être évalué par un comité disciplinaire et est suspendu pour le reste de la saison. À cela s'ajoutera la sanction de la Ligue Orford-Saint-François, qui, dans le cas d'une agression envers un officiel, consiste minimalement en un an de suspension. Il faudra voir s'il a des antécédents , ajoute Philippe Laprise.

Le président de Hockey Coaticook espère que le jeune sera par la suite encadré, pour éviter que cela ne se reproduise.

C'est bien beau la suspension. Mais si on n'aide pas et on n'encadre pas, ça peut se reproduire n'importe quand , explique-t-il.

Le président de Hockey mineur Coaticook, Philippe Laprise Photo : Radio-Canada

Surtout, Philippe Laprise martèle qu'il faut s'assurer qu'un message clair soit passé aux jeunes hockeyeurs, soit que ce type de comportement ne marche pas, ne fonctionne pas, ne passe pas et qu'on ne veut plus que ça se reproduise.

« On ne sera jamais tout le monde d'accord dans la vie. On peut discuter, on peut parler, on peut s'obstiner, mais il n'y a rien qui vaut qu'on en vienne aux poings. » — Une citation de Philippe Laprise, président de Hockey mineur Coaticook

Rien pour faciliter le recrutement d'arbitres

L'autre impact d'un tel événement est la démotivation que cela pourrait avoir sur la relève en arbitrage, s'inquiète par ailleurs Philippe Laprise.

Il affirme que l'association encadre le mieux possible le juge de ligne victime de l'agression, afin qu'il ne craigne pas de revenir au jeu. Pour le moment, explique-t-il, celui-ci n'a pas indiqué qu'il ne souhaitait pas poursuivre, mais le président de Hockey Coaticook croit qu'il faut tout de même lui offrir le meilleur appui possible.

Ce qui est important, c'est de le supporter, de l'aider, de l'encadrer. Nous, on ne veut pas perdre cet arbitre-là, on en a besoin. Depuis le début de l'année, on a annulé plusieurs matchs parce qu'on n'avait pas d'arbitres , ajoute Philippe Laprise.