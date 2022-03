Des clients de Whistler Blackcomb se plaignent des conditions de remboursement

Après une fracture du fémur alors qu'il descendait une piste à Whistler Blackcomb en janvier 2021, Trevor Purvis, un planchiste expérimenté de 39 ans, a très peu utilisé son abonnement saisonnier à Whistler Blackcomb durant la saison 20/21.

Peu après son rétablissement, M. Purvis a voulu utiliser l’assurance liée à son abonnement de ski. Il a rassemblé les documents nécessaires et a soumis sa demande d'indemnisation, espérant récupérer au moins une partie des quelque 1000 $ qu'il a dépensés pour son abonnement.

Il ne savait pas que plus d'un an de courriels sans réponse, de mauvaise communication et de maux de tête administratifs l'attendait.

Les fermetures liées à la COVID-19 ne sont pas couvertes d'emblée

Jenny Wright, 64 ans, et sa famille ont acheté des cartes d'abonnement saisonnier Edge de cinq jours en novembre 2020, soit une option que propose Vail Resorts à ses clients.

Alors en plein cœur de la seconde vague de pandémie en Colombie-Britannique, la mère de famille dit avoir appelé à deux reprises le service à la clientèle de Whistler Blackcomb pour savoir ce que deviendrait son abonnement si la station venait à fermer.

Vous allez le récupérer , indique-t-elle avoir reçu comme réponse.

Fin mars 2021, la montagne ferme pour le reste de la saison en raison de la pandémie alors qu'il reste encore une journée sur les forfaits de la famille Wright.

À la mi-avril, Jenny Wright rappelle le service à la clientèle pour savoir comment obtenir le remboursement de la journée non utilisée. Un employé lui dit qu’elle recevra un courriel contenant cette information, mais ce courriel n'est jamais arrivé.

Il s'est avéré que Mme Wright n'était pas admissible à un remboursement pour fermeture de station.

Des conditions générales difficiles à comprendre

Des dizaines d’autres clients comme M. Purvis et Mme Wright déplorent une mauvaise communication, des processus longs et des conditions générales difficiles à comprendre.

Les conditions générales ont été créées par Vail Resorts et gérées par son expert en sinistres, American Claims Management (ACM).

Selon la société, les détenteurs d'un laissez-passer pour 2020/2021 avaient le choix entre l’Epic Coverage pour la totalité de la saison principale de la station - une période spécifique entre décembre et avril - ou pour sept jours de réservation prioritaires spécifiques qu'ils devaient réserver.

L'éligibilité d'un client au remboursement dû à une fermeture en raison de la COVID-19 dépendait donc de l'option choisie - une information qui n'était pas claire sur la politique de la carte Edge. Les titulaires de la carte auraient dû cliquer sur le lien situé en haut du document, puis naviguer dans les conditions générales d'Epic Coverage pour déchiffrer les règles par eux-mêmes.

L'émission Go Public de Canadian Broadcasting Corporation CBC a demandé à Vail Resorts de préciser comment les conditions s'appliquent à Mme Wright. Un porte-parole de la société a répondu par courriel que si elle avait indiqué, en réservant des jours de réservation prioritaires, qu'elle prévoyait de visiter Whistler Blackcomb les jours de la saison principale après la fermeture de la station (du 30 mars au 4 avril 2021), elle aurait reçu un remboursement pour ces jours .

Le raisonnement de Vail concernant le refus de remboursement a déplu à Mme Wright.

Si la montagne était restée ouverte, dit-elle, sa famille aurait utilisé sa dernière carte journalière avant la fin de la saison, fin mai.

J'ai eu l'impression qu'ils ne faisaient que trouver des excuses et des raisons pour ne pas nous accorder de crédit , a déclaré Mme Wright.

Et en cas de blessures?

Selon les modalités et conditions, les détenteurs de forfaits ont droit à un remboursement en cas de blessure personnelle si cette blessure les empêche d'utiliser leurs forfaits pendant 30 jours consécutifs ou plus.

Trevor Purvis explique qu’il lui a fallu des mois avant de pouvoir marcher sans béquilles, et que malgré le fait qu’il ait envoyé tous les documents nécessaires dans les délais indiqués à American Claims Management ACM , il a attendu des semaines avant de ne recevoir que des réponses automatisées telles que : votre demande est en cours de traitement et en raison d'un grand nombre d'appels, nous vous répondrons dès que possible .

Trevor Purvis s'est écrasé contre un arbre le 2 janvier 2021. Il a dû subir une opération pour réparer une fracture du fémur et dit avoir marché avec des béquilles pendant des mois. Photo : Soumis par Trevor Purvis

Il dit avoir également contacté Vail Resorts, mais la société a maintenu que les demandes d'indemnisation n'étaient pas de son ressort.

Ils disent simplement que ce n'est pas leur problème .

Lorsque Go Public de Canadian Broadcasting Corporation CBC a contacté Vail Resorts, la compagnie a déclaré qu'elle rembourserait 340,22 $ à M. Purvis. La raison : il avait déjà utilisé son abonnement pour accéder à la montagne à quelques reprises depuis le début de la saison, fin novembre.

C'est une justification, mais c'est stupide. Personne ne devrait avoir à faire ce que j'ai fait pour obtenir 340 $ , déplore Trevor Purvis.

Éviter des tracas et des surprises

Bronwyn Martin, une avocate torontoise spécialisée dans le droit des assurances, affirme que les petits caractères et le processus de demande de remboursement ne sont pas clairs - un thème commun à toutes les polices d'assurance.

Le tribunal et les avocats sont conscients du fait que les compagnies d'assurance sont notoirement obscures , a-t-elle déclaré. Cette histoire montre que les consommateurs ont du mal à obtenir une réponse, et qu'ils ne savent pas à qui s'adresser .

Bronwyn Martin précise que si les politiques de remboursement sont traditionnellement compliquées, Vail Resorts devrait faire un meilleur travail pour communiquer avec ses clients.

S'ils utilisent ces politiques pour inciter le public à acheter les forfaits, alors ils doivent aider le public , dit-elle.

Selon elle, si Vail Resorts et d'autres entreprises prennent des mesures pour s'assurer que les conditions des politiques sont évidentes pour les consommateurs, les surprises et les tracas peuvent être évités des deux côtés.

Elle ajoute que les consommateurs ont la possibilité de se tourner vers les services de protection des consommateurs de leur propre province ou d'examiner les recours dont ils disposent s'ils estiment avoir été lésés, y compris la possibilité d'intenter une poursuite civile, bien que cela puisse être financièrement défavorable.

Quant à Trevor Purvis, il est rétabli et de retour sur les pistes. Malgré toute la frustration qu'il a éprouvée, il s'attend à être un client de Vail pour les saisons à venir.

Malheureusement, ils ont la montagne sur laquelle je veux être .

Avec les informations de Caroline Barghout, Kimberly Ivany et Katie Newman