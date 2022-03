Près de 1 bureau sur 3 est inoccupé au centre-ville de London

Cette statistique souligne à quel point le passage soudain au travail à distance a bouleversé le marché de l'immobilier commercial de la ville la plus populeuse du Sud-Ouest de l'Ontario.

Ce taux a augmenté de 10 % entre 2020 et 2022, selon le rapport, ce qui porte le rapport entre bureaux vides et bureaux en activité à 28 %, soit près du double de la moyenne nationale qui de 15,6 %.

La société CBRE indique dans son rapport que la hausse de l'exode des locataires commerciaux du cœur de la ville va probablement se poursuivre.

La construction de condos pourrait constituer une partie de la solution au problème. Photo : Colin Butler/CBC News

La flexibilité offerte aux travailleurs à mesure que la pandémie s'atténue et le recalcul des besoins en espace de la part des employeurs expliquent en partie la situation.

Le rapport indique que nombre d'entre eux se tourneront vers les bureaux situés en banlieue pour diminuer le temps des trajets et s'établir dans des bâtiments plus récents sans frais de stationnement.

Le taux d'inoccupation des bureaux en banlieue de London est passé de 7,2 % l'année dernière à 6,4 % cette année, ce qui est nettement inférieur à la moyenne nationale de 15,7 %.

La hausse devrait se poursuivre

Cette réalité amène la Farhi Holdings Corporation, l'un des plus grands propriétaires commerciaux de la ville, à prédire que les taux d'inoccupation des bureaux augmenteront probablement au-delà de 30 % d'ici quelques mois.

Le porte-parole de la société, Ben Farhi, n'a pas accepté les demandes d'entrevues. Dans une déclaration envoyée par courriel, la société affirme que London doit résoudre la situation économique difficile du centre-ville si elle veut contribuer à sa revitalisation.

M. Farhi écrit que l'augmentation du nombre de places de stationnement réservées dans le centre-ville et la limite de la quantité d'espaces de bureaux pouvant être construits en banlieue peuvent également aider à résoudre le problème.

Sauf que la ville n'a pas ajouté d'espace de bureaux depuis des années. Entre 2020 et 2022, le rapport sur l'immobilier a noté que l'offre d'espaces de bureaux à London est restée stable à 1,61 million de pieds carrés.

Peu d'autres grandes villes canadiennes doivent faire face au problème d’autant d’espaces de bureaux vacants dans leur centre-ville.

De fait, seule Calgary, avec un taux d'inoccupation de 33 %, a obtenu un score plus élevé que London, parmi les 10 villes canadiennes énumérées dans le rapport de CBRE.

Impact sur les magasins et les restaurants

Avant le début de la pandémie, les bureaux situés au centre-ville contribuaient au bien-être d’une grande partie de l'économie de la ville, notamment des magasins et des restaurants. Un certain nombre de ces commerces ont été fermés et placardés de panneaux à louer , qui sont peut-être devenus le signe le plus visible de la situation économique difficile du centre-ville.

Barbara Maly, directrice de la Downtown London Business Improvement Area, déclare que la clientèle des employés de bureau manque aux boutiques et aux restaurants. Mais souligne également les nouvelles opportunités, notamment la croissance de 10 % de la population résidentielle du centre-ville selon le dernier recensement.

Cette population pourrait continuer à croître à mesure que les immeubles en copropriété deviennent une alternative plus abordable que les maisons de banlieue de London.

Je pense qu'il s'agit d'un public que nos commerçants peuvent s'attendre à servir à mesure que ces développements de condos prennent forme , explique-t-elle.

À lire aussi : Un an plus tard, quel avenir pour les tours de bureaux?

Mme Maly affirme que Downtown London et d'autres organisations, dont la London Economic Development Corporation, la Ville de London et la Chambre de commerce de London cherchent de nouvelles approches pour endiguer l'hémorragie de locataires du centre-ville.

Une partie de la stratégie consiste à créer un environnement qui permet aux entreprises de s'arrimer à la culture, selon Graham Henderson, directeur général de la chambre de commerce.

Selon lui, London a déjà commencé le travail devenant la première ville créative de musique de l'UNESCO au Canada et en rénovant la place Dundas.

Nous devons absolument remplir ces bureaux. Ils ne vont pas se remplir tout seuls , indique-t-il.

« Ils se rempliront s'il y a un environnement florissant, animé, au centre-ville. » — Une citation de Graham Henderson, directeur général de la Chambre de commerce de la ville

Selon M. Henderson, certains des problèmes sociaux du centre-ville pourraient être résolus si la mairie accordait aux promoteurs une plus grande marge de manœuvre sur les nouveaux projets en échange de logements abordables, en protégeant les bâtiments patrimoniaux et en parrainant des événements culturels, musicaux et sportifs.