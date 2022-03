Pas de réouverture en vue pour le parc provincial Greenwater

La province a fermé le parc pour les campeurs en 2013, dans le cadre de coupes budgétaires.

À la suggestion du conseiller municipal, Daniel Bélisle, le conseil municipal avait adopté en été 2021 une motion pour entreprendre des discussions avec la province pour une réouverture.

Selon M. Bélisle, la province accepte seulement si la municipalité s’engage à gérer le parc, ce que celle-ci n’est pas prête à faire.

Ils ont essayé en 2014 et 2015 et ce fut un fiasco. Il en a coûté de l’argent aux contribuables de la ville de Cochrane , affirme le conseiller Bélisle, en soulignant que le parc est situé à une trentaine de kilomètres de la communauté, ce qui le rend plus difficile à gérer efficacement.

M. Bélisle estime qu’il en coûterait au moins 300 000 $ pour remettre le parc en état, en raison de la détérioration des lieux par les intempéries et du vandalisme.

Les installations du parc ont été endommagées. (Archives, été 2021) Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

« Les contribuables de la ville de Cochrane en ont déjà plein leur casque à payer 400 à 450 000 $ pour l’Habitat de l’ours polaire. Leur dire qu’il faut débourser de l’argent pour l’opération d’un parc provincial, je pense qu’ils en ont assez de débourser de l’argent. » — Une citation de Daniel Bélisle, conseiller municipal de Cochrane

Le conseiller Bélisle affirme que la province a refusé catégoriquement de changer la désignation du parc et de délivrer un permis d'utilisation des terres.

Il affirme que cela aurait pu permettre à un groupe de campeurs de gérer le territoire, comme cela se fait dans d’autres régions près de Cochrane.

Le conseiller Bélisle estime que le seul espoir pour le parc provincial est son transfert à communauté autochtone par la province.

Il dit avoir parlé avec des représentants du centre d’amitié autochtone Ininew à Cochrane et de la Première Nation Taykwa Tagamou et souligne qu’il y a de l’intérêt de leur part.