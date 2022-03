Les demandes de RPV connaissent une hausse monstre en Russie

À la veille de l'interdiction d'Instagram, dimanche, la demande pour des réseaux privés virtuels (RPV), ou en anglais virtual private network (VPN), a augmenté de 2088 % par rapport à la moyenne quotidienne enregistrée à la mi-février, selon les données de la société de surveillance britannique Top10VPN.

Un RPV crypte les données et dissimule l'emplacement de la personne qui l'utilise, ce qui permet à celle-ci d’accéder aux plateformes actuellement bannies en Russie.

La Russie s'efforce de contrôler le flux d'informations, étouffant les entreprises étrangères de réseaux sociaux par des ralentissements de trafic et, dans le cas de Facebook et d'Instagram, par des interdictions pures et simples.

Il s’agit d’une réponse à la décision prise par Meta (anciennement le groupe Facebook) la semaine dernière d'autoriser les internautes en Ukraine à publier des messages tels que Mort aux envahisseurs russes .

L’accès à Twitter a quant à lui été restreint, dans la foulée de restrictions d’accès aux médias d’État russes par la plateforme.

Le gouvernement russe avait déjà interdit plusieurs RPV dans le cadre d’une campagne plus large en 2021. Celle-ci a été critiquée par des spécialistes, qui y voient un frein à la liberté sur Internet. Le pays n’a toutefois pas réussi à les bloquer entièrement.

L'analyse de données de Top10VPN, faite sur plus de 6000 entrées dans le registre central des sites web bloqués de la Russie, a révélé que 203 sites d'information et 97 sites de change et de crypto étaient bloqués actuellement en Russie.