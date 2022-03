Déconfinement et inflation : augmentation de la fréquentation du transport en commun

Le déconfinement se fait sentir, selon ce que constate la directrice générale de la Société des Transports de Rimouski STR , Maude Bernier.

Il y a un petit peu moins de télétravail, les gens retournent dans leur milieu de travail conventionnel. Ça, c’est sûr que ça fait partie de l’augmentation actuellement. Est-ce que le fait que le prix de l’essence a augmenté, les gens tendent plus à utiliser les services de transport en commun, c’est peut-être une donnée aussi qu’on peut considérer , soutient-elle.

De son côté, le directeur des communications et du tourisme à la Ville de Baie-Comeau, Mathieu Pineault, croit que la hausse du prix de l’essence est un facteur qui peut convaincre des automobilistes de se tourner vers les transports en commun.

« Si on compare avec le mois de février passé, on a entre 200 et 300 personnes de plus qui ont utilisé le service de transport en commun. »