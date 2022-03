Pas d’enquête après le décès d’une patiente manitobaine COVID-19 transférée à Ottawa

Le médecin légiste en chef du Manitoba n'ouvrira pas d'enquête sur le décès d'une femme de 31 ans, survenu après une tentative infructueuse de transfert par avion du Manitoba vers un hôpital d'Ottawa, au plus fort de la troisième vague de COVID-19.

Ce n'est certainement pas le rôle d'une enquête de remettre en question des décisions médicales complexes, en particulier celles prises dans des circonstances horribles , justifie par écrit le médecin légiste.

En mai 2021, Krystal Mousseau a subi ce que la province décrit comme des conséquences imprévues graves et indésirables alors qu'elle était transférée d'une ambulance à un avion à l'aéroport de Brandon.

La mère de famille est décédée peu de temps après.

« Il n'y a pas de mystère [dans la mort de Krystal Mousseau]. » — Une citation de Dr John Younes, médecin légiste en chef du Manitoba, dans un rapport écrit

En janvier, le chef du NPD du Manitoba, Wab Kinew, avait demandé au médecin légiste en chef de mener une enquête sur sa mort.

Des unités de soin surchargées

Le Dr John Younes a écrit dans une lettre du 1er mars obtenue par CBC/ Radio-Canada que la décision de la transférer était une décision mûrement réfléchie.

Les patients transférés ont été déterminés comme étant ceux qui avaient la plus forte probabilité de tolérer le processus sans complication, mais tout transfert d'un patient en soins intensifs comporte un risque, même au sein du même hôpital , précise le médecin.

Au moment de son décès, les unités de soins intensifs du Manitoba étaient pleines. Selon le Dr Younes, au moins 10 nouveaux patients ayant la COVID-19 avaient besoin de soins intensifs chaque jour, dont beaucoup mourraient sans ces soins.

La province a fait en sorte que les patients moins malades soient transférés dans des provinces qui avaient encore une capacité de soins intensifs, bien que même ces patients soient instables et susceptibles de se détériorer rapidement , a-t-il déclaré.

Loin d’une exception à la règle

Krystal Mousseau n’a pas été la seule patiente manitobaine à mourir pendant ou après un transfert (archives). Photo : Getty Images / Mario Tama

Au moins une douzaine d'autres Manitobains [ ont subi le même sort] ,confirme le médecin légiste.

Dans sa lettre, il explique que le but d'une enquête est d'examiner les circonstances du décès d'une personne, la cause et de rechercher les défaillances systémiques pour prévenir de futurs décès similaires.

Comme la cause, la manière et les circonstances de la mort de Krystal Mousseau sont connues, il n'y a pas lieu d'ouvrir une enquête dans cette affaire. , conclut-il.

Kristy Mousseau, à gauche, avec sa sœur Krystal (archives). Photo : Facebook/Krystal Mousseau

Au moment de sa mort, la famille Mousseau a déclaré qu'elle n'avait pas été consultée avant que la décision ne soit prise de la transférer hors de la province.

Ils ont été mécontents du niveau d'information qu'ils ont reçu de l'hôpital et ont suggéré que le racisme pourrait avoir joué un rôle. Krystal Mousseau était membre de la Première Nation Ebb et Flow.

Sa mort représente un moment important de la pandémie, car il s'agit d'une Manitobaine mourant dans une situation directement liée à notre système de santé au bord de l’implosion , a déclaré Wab Kinew dans un communiqué écrit.

Il a déclaré que la décision du médecin légiste en chef était décevante, car il reste encore de nombreuses questions sans réponse sur les soins reçus par Mme Mousseau et les défaillances systémiques qui entourent son décès tragique .

Au total, 57 patients manitobains atteints de la COVID-19 ont été envoyés hors de la province pour recevoir des soins lorsque le système de santé a été poussé au bord du gouffre le printemps dernier. Douze d'entre eux sont morts.

Avec les informations de Karen Pauls