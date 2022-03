Un nouveau contrat pour Antony Auclair avec les Texans

Auclair, qui s’était joint aux Texans il y a un an, après quatre saisons chez les Buccaneers de Tampa Bay, demeurera donc dans l’uniforme bleu et rouge. Il faut dire que l’ex-Rouge et Or n’avait pas caché son intérêt à s'installer à plus long terme au Texas, vantant notamment les mérites du jeune quart-arrière Davis Mills.

C’est d’ailleurs de lui qu’Antony Auclair, 28 ans, a attrapé sa première passe de touché dans la NFL, en octobre dernier.

La durée du nouveau contrat du natif de Notre-Dame-des-Pins n’est pas encore connue.

Plus de détails à venir