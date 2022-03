Unamen Shipu poursuivra les travaux de déboisement pour prolonger la route 138

Les travaux sont réalisés sur un segment d'un peu plus de 20 kilomètres situé entre les rivières Musquaro et Washicoutai , peut-on lire dans un communiqué de presse.

La communauté d’Unamen Shipu a déjà exécuté des travaux depuis quelques mois entre Kegaska et la rivière Musquaro.

Les nouvelles coupes forestières seront réalisées lorsque les équipes seront de retour sur le terrain, au printemps 2022, après une pause hivernale , indique le communiqué.

Avec les études et le projet de déboisement en cours des deux derniers segments du tronçon entre Kegaska et La Romaine, on s'approche de plus en plus du raccordement complet de la Basse-Côte-Nord avec l'ensemble du Québec , a déclaré par écrit le ministre des Transports, François Bonnardel.

Ce projet de déboisement doit servir à construire un premier tronçon de 11 kilomètres qui reliera l’aéroport de La Romaine et la rivière Washicoutai pour un jour rejoindre, plus à l'ouest, le village de Kegaska.

Au total, Québec compte construire 80 kilomètres de route d’ici 2025 avec l’objectif de relier les localités de la Basse-Côte-Nord entre elles et avec le reste du Québec.

En août dernier, le gouvernement avait donné le coup d'envoi aux travaux de prolongement de la route 138.