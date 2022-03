COVID-19 : un nouveau vaccin vaporisé par le nez?

Le vaccin en vaporisateur ne remplacerait pas les vaccins à ARN messager. Ils seraient plutôt complémentaires en visant spécifiquement à réduire la transmission du virus.

On est à un stade de la pandémie où il faut vraiment s'attarder à diminuer les transmissions. Les vaccins à ARN sont très efficaces pour lutter contre le virus, mais ne sont pas conçus pour être efficaces pour limiter la transmission. Ils le font un peu, mais ce n'est pas leur but premier , explique le directeur du Réseau de réponse rapide aux variants du coronavirus et professeur à l’Université d’Ottawa, Marc-André Langlois.

Des chercheurs tentent de développer un vaccin sous forme de vaporisateur nasal Photo : iStock / Manjurul

Les chercheurs ont opté pour un vaccin administré par le nez, notamment parce que les virus de la COVID-19 entrent par les voies respiratoires.

Les vaccins intra musculaires vont avoir éduqué le système immunitaire une première fois. Le vaccin intranasal vient faire un rappel de l'immunité, mais de façon très localisée dans les muqueuses des voies respiratoires , a expliqué le Dr Langlois au micro de l'émission matinale Première Heure.

Illustration montrant le sous-variant BA.2 d'Omicron Photo : iStock

Efficace contre les variants

Selon les résultats préliminaires, le vaporisateur fonctionne bien contre les variants en circulation. Il est conçu pour s'attaquer aux régions les plus stables du virus.

Le vaccin n’en est pas encore au stade de l’approbation par Santé Canada, en vue d’une utilisation dans la population.

C'est un prototype. On est en phase pré-clinique, avant la phase un. Les essais se font avec des souris pour mesurer les réponses immunitaires. Si on est en mesure de démontrer une efficacité, on pourra penser aux essais cliniques de phase un , précise le chercheur.

Facile à produire

Si les résultats s’avèrent concluants et que le vaccin par vaporisation obtient toutes les autorisations nécessaires, il serait facile de le produire assez rapidement et à grande échelle.

C'est une technologie où on utilise les plantes pour produire les protéines virales. On peut faire pousser ces plantes en grand nombre. Le coût de production est relativement faible et ça peut être déployé à très grande échelle dans différents pays , mentionne le directeur du Réseau de réponse rapide aux variants du coronavirus.

Il s’agit pour le moment d’une recherche purement académique. Aucune entreprise pharmaceutique n’y est associée.

Avec les informations de Claude Bernatchez et Félix Morrissette Beaulieu