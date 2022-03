Une paroisse de New Westminster se prépare à accueillir des réfugiés ukrainiens

La paroisse de la cathédrale catholique ukrainienne Holy Eucharist à New Westminster, dans le Grand Vancouver, se prépare à accueillir des réfugiés ukrainiens.

Le révérend Mykhailo Ozorovych indique que la paroisse a déjà commencé à trouver des logements et d'autres formes de soutien pour les réfugiés ukrainiens.

Il indique également avoir participé la semaine dernière à la table ronde avec le premier ministre britanno-colombien, John Horgan, pour discuter de la façon de préparer la province à l'arrivée d'Ukrainiens qui fuient la guerre.

Mykhailo Ozorovych dit que sa paroisse a besoin de plus d'informations sur des sujets tels que les exigences en matière de visa et l'admissibilité à l'aide gouvernementale. La paroisse a commencé établir une base de données de personnes prêtes à offrir un logement temporaire, des services de garde d'enfants et de traduction.

Avec les informations de The Canadian Press