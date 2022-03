COVID-19: Québec recense 9 décès de plus et 3 hospitalisations supplémentaires

De ce nombre, 61 patients se trouvent aux soins intensifs, une baisse de 2 comparativement au précédent bilan.

Neuf décès s'ajoutent aussi aux pertes humaines depuis le début de la pandémie au Québec, pour un bilan de 14 182 morts des suites de la COVID-19.

Québec recense aussi 670 nouvelles infections à la COVID-19. Ce qui porte à 937 247 le nombre de cas confirmés au Québec depuis le début de la pandémie, en février 2020.

En tout, 14 129 prélèvements réalisés par test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR ont été analysés au cours des dernières 24 heures, pour un taux de positivité de 9,7 %.

Toutefois, le nombre de cas recensés n'est pas représentatif de la situation, puisque l'accès aux centres de dépistage n'est possible que pour les groupes jugés prioritaires.

Le nombre d'éclosions est passé de 472 il y a une semaine. à 391 actuellement. Soulignons toutefois que les éclosions en milieu scolaire ne sont pas comptabilisées. Actuellement, 22 500 élèves sont actuellement absents pour cause de COVID.

Vaccination

Plus de 4239 doses supplémentaires de vaccin ont été administrées au Québec, ce qui porte à 18 528 908 le nombre de doses reçues par des Québécois, en incluant ceux qui ont été vaccinés à l’extérieur de la province.

À ce jour, 87 % des Québécois de 5 ans et plus ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19 et 52 % ont reçu une troisième dose, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux.

