2 ans de pandémie pour les entreprises d’ici

Certaines entreprises ont toutefois réussi à se démarquer et à utiliser la situation comme un levier.

C’était quand même assez ardu je vous dirais. Au début, on a été assez désemparés. C’est un coup dur qu’on a vécu et après on s’est mobilisé s, affirme Dimitris Yannopoulous du restaurant Le Grec à Trois-Rivières.

En pleine crise sanitaire, l’entreprise a lancé une usine de fabrication de pizza congelée. On s’est dit : est-ce qu’on a des opportunités? On a du temps. Ça nous donnait le temps de voir pour d’autres projets , précise le copropriétaire.

Ce dernier est même sorti de son congé dominical pour préparer et livrer des commandes de dernières minutes le week-end dernier.

J’ai des commandes. J’ai des promotions dans certaines bannières et il manque de stock en fin de semaine en Mauricie , explique Dimitris Yannopoulous.

Son entreprise atteindra cette année un chiffre d’affaires de 4 à 5 millions de dollars et les pizza congelées du Grec sont maintenant distribuées dans 680 points de vente.

De l’aide au delà de l’argent

Si Dimitris Yannopoulos et son associée avaient un plan B qui a fonctionné, d’autres n’ont pas eu les mêmes résultats.

Le Grec a reçu, comme 600 autres entreprises, une aide spéciale de Innovation et développement économique Trois-Rivières (IDE). 19 millions ont été distribués dont 12 en subventions non remboursables.

Une autre forme d’aide, plus difficilement quantifiable, a été apportée sous forme de soutien aux entrepreneurs aux prises avec de la détresse psychologique.

On a eu un nombre effarant d’appels de gens qui nous appelaient au bord du désespoir, des gens très découragés. Des gens ont pleuré. Ça a été aussi, pour l’équipe, quelque chose d’extrêmement difficile à vivre parce qu’on n’est pas des psychologues , précise Mario De Tilly, directeur d’Innovation et développement économique IDE Trois-Rivières.

Un projet-pilote a été mis sur pied pour prendre le relais, soit une ligne téléphonique opérée par la clinique Santé M.

C’est tout à fait confidentiel, mais on sait qu’elle a été utilisée et que ça a fait du bien à bien des entrepreneurs , termine-t-il.

Avec les informations de Julie Grenon