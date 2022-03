Québec annonce près de 9 M$ pour soutenir les hôteliers du Saguenay–Lac-Saint-Jean

L’hôtel Chicoutimi, La Saguenéenne, l’Auberge des îles, la Maison de Vébron, l’hôtel Château Roberval, et le Travelodge Alma vont pouvoir entamer des travaux de rénovation, notamment dans les chambres, les aires communes et les salles de réunion.

L’hôtelier Éric Larouche possède l’hôtel Chicoutimi, l’Auberge des îles et la Maison de Vébron. Il obtient le financement le plus important de la part du gouvernement du Québec.

La ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, en a fait l’annonce lundi à Saint-Gédéon. Elle était accompagnée du député de Dubuc, François Tremblay, du député de Lac-Saint-Jean, Éric Girard et de la député de Roberval, Nancy Guillemette.

L’annonce d’aujourd’hui montre que nous avons à cœur d’encourager les hôteliers québécois à aller de l’avant et de les accompagner dans le développement de leurs entreprises. Ces nombreuses initiatives constituent un atout pour rendre notre belle région plus attrayante pour les visiteurs du Québec et d’ailleurs. Le tourisme dynamise de façon importante l’économie du Saguenay–Lac-Saint-Jean , a alors déclaré Andrée Laforest dans un communiqué de presse.

Cette aide financière s'inscrit dans un programme à l’échelle provinciale faite par la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, qui a annoncé plus 31 millions de dollars à 20 entreprises hôtelières, situées dans 11 régions du Québec.

Préserver et augmenter la capacité d’accueil de notre destination, en plus d’améliorer l’expérience des visiteurs, est primordial pour que le Québec continue à se distinguer et à demeurer compétitif, a alors indiqué la ministre Proulx. Les nombreux projets des gestionnaires d’établissements hôteliers confirment leur volonté d’en donner toujours plus à leur clientèle. Je salue le travail exceptionnel de ces entrepreneurs! Leur passion et leur détermination contribuent à la vitalité économique et touristique de nos régions et font rayonner le Québec.

Ce soutien est attribué sous forme de prêt dans le cadre du Programme d’appui au développement des attraits touristiques.