Des pompiers de la Rive-Sud de la N.-É. distribuent des détecteurs de fumée

Quatre personnes sont mortes dans l'incendie d'une maison à Auburndale, en Nouvelle-Écosse, le mois dernier.

Le chef du service d'incendie de Midville, Cory Emino, considère l'initiative comme un moyen de redonner et d'aider au processus de guérison.

Les pompiers, et la communauté ont pleuré la perte de ces âmes et nous étions nous-mêmes un peu perdus quant à ce qu'il fallait faire pour la suite

« Je ne peux pas penser à une meilleure façon d'honorer ces victimes que d'aider à empêcher que ça n'arrive à quelqu'un d'autre! » — Une citation de Cory Emino, chef du service d'incendie de Midville

L'incendie d'Auburndale a coûté la vie à Kaylea Savory et à ses deux fils : Hendrix, 8 ans, et Harley, 11 ans. La fille de neuf ans de son fiancé est également morte.

Kaylea Savory, 33 ans, et ses fils Harley (à gauche), 11 ans, et Hendrix (à droite), 8 ans, ont péri dans l'incendie de leur domicile à Auburndale, en Nouvelle-Écosse, le 19 février 2022. Photo : Kaylea Savory

Deux personnes ont réussi à échapper au feu.

La Gendarmerie royale du Canada GRC a déjà dit que l'incendie n'était pas suspect, mais il fait toujours l'objet d'une enquête par le prévôt des incendies et le médecin légiste. Il n'est pas clair si la maison avait un détecteur de fumée fonctionnel.

L'idée de distribuer des détecteurs de fumée est venue de la pompière Michelle Greek de la station de pompier volontaire de New Germany tout près de la station d'Auburndale.

Et puis on a décidé de faire cela comme une compétition entre les services d'incendie de notre région, la municipalité du district de Lunenburg' , explique Jeff Flemming, le chef adjoint des pompiers de New Germany.

Michelle Greek, pompière volontaire du service des incendies de New Germany a eu l'idée de la campagne. Elle est au côté de Jeff Flemming, le chef adjoint des pompiers. Photo : Facebook/Service d'incendie volontaire de New Germany

Il dit que les stations de pompiers d'Amherst à Yarmouth envisagent maintenant de faire des projets similaires.

Michelle Greek a aussi eu l'idée d'organiser un concours où les enfants du quartier publiaient une photo d'eux-mêmes avec le détecteur de fumée et leurs noms seraient inscrits dans un tirage au sort.

Le gagnant pourra monter dans un nouveau camion avec bras élévateur aérien que la station recevra dans trois semaines.

L'argent pour acheter les détecteurs de fumée proviendra des taxes allouées aux casernes de pompiers et de leur part d'une tombola 50/50 des pompiers.

Pour l'instant, la campagne est basée sur la Rive-Sud, mais Jeff Flemming espère que l'initiative prendra son envol à l'échelle de la province.

Cory Emino dit que le service d'incendie de Midville prévoit de commencer par donner des détecteurs de fumée à 180 enfants qui fréquentent l'école élémentaire de Newcombville, mais il souhaite que tous les membres de la communauté qui ont besoin d'un détecteur de fumée en obtiennent un.

Si une vie dans le futur peut être sauvée grâce à cette initiative, alors nous avons vraiment, vraiment honoré la mémoire de ceux qui sont morts.