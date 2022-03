Un homme de l’Î.-P.-É. est mort après avoir attendu l’ambulance pendant une heure

Le député libéral Hal Perry, de la circonscription de Tinigh-Palmer Road, a fait la lecture du document devant ses homologues, à l’Assemblée législative de l’Île-du-Prince-Édouard, vendredi.

« C’est une question de minutes qui peut sauver la vie de quelqu’un. Ils [la famille] avaient besoin d’une réponse immédiate . » — Une citation de Hal Perry, député libéral

La famille Kinch souhaite que le partage de ce récit sensibilise les autorités et que le service d’ambulances soit amélioré. Photo : Gracieuseté Gail Kinch

La lettre est signée par Gail Kinch, la fille de George Kinch, mort le 20 février dernier, à l’entrepôt de pommes de terre où il travaillait à Alma, dans l'ouest de l’île.

La femme affirme avoir reçu un appel du patron de son père qui expliquait que son employé s’était évanoui au travail.

À son arrivée, Gail Kinch a trouvé son père inconscient sur le sol, alors que des personnes tentaient de faire une réanimation cardio-respiratoire.

Les pompiers d’Alberton ont été appelés et ont tenté de stabiliser l’état de santé de l’homme.

Selon Gail Kinch, une ambulance a été appelée, mais les ambulanciers ne sont arrivés que 55 minutes après l'appel.

Les ambulanciers ont pu constater la mort de George Kinch à leur arrivée à Alma. Pour la famille, si l’ambulance était arrivée plus rapidement, l’homme aurait pu survivre.

La famille aurait été informée que l’équipe d'ambulanciers la plus proche des lieux de l’incident travaillait à 70 kilomètres de distance, à Summerside.

Le député libéral Hal Perry, de la circonscription de Tinigh-Palmer Road, a qualifié le temps d’attente pour l’arrivée de l’ambulance d’inacceptable (archives). Photo : CBC

La famille Kinch souhaite que le partage de ce récit sensibilise les autorités et que le service d’ambulances soit amélioré.

J’espère vraiment que cette lettre attirera l’attention de quelqu’un qui pourra faire changer le service offert par Island EMS à l’île , écrit Gail Kinch dans sa lettre.

Le service d’ambulances de Island EMS est géré par la compagnie Medavie.

Les retards dans les régions rurales

Selon les données du ministère de la Santé de l’Île-du-Prince-Édouard, le temps d’attente pour l’arrivée d’une ambulance devrait varier de 15 à 17 minutes dans les régions rurales situées dans les extrémités est et ouest de l’île.

À Charlottetown et à Summerside, ce temps d’attente est inférieur à 10 minutes.

Dans une déclaration envoyée à CBC vendredi, la compagnie Medavie a exprimé ses condoléances à la famille, mais l’entreprise a refusé de répondre aux questions sur le décès de George Kinck.

La compagnie a expliqué que plusieurs facteurs peuvent avoir un impact sur le temps d’attente pour une ambulance de Island EMS, notamment un volume élevé de demandes d’appels, des appels multiples dans une région et des retards dans le déchargement des patients à l’hôpital.

À son tour, Island EMS dit travailler avec la province sur des stratégies de recrutement et de rétention de personnel.

À l’automne, d’autres députés de l’île avaient déjà soulevé des préoccupations au sujet des retards dans le service offert par les ambulances.

La porte-parole de l’opposition en matière de santé et députée du parti Vert, Michèle Beaton, avait demandé à l’époque que plus de personnel puisse être engagé et que les équipes soient mieux distribuées dans la province, en particulier dans les régions de l’est et de l’ouest.