Des soldats canadiens et polonais s’entraînent au Nouveau-Brunswick

Des militaires canadiens et polonais viennent d’effectuer un exercice d’entraînement hivernal dans la région de Bathurst, au Nouveau-Brunswick.

Il s’agit de l’opération Rapid Response 2022 des Forces armées canadiennes, qui s’est déroulée du 7 au 11 mars, et dont le but est de former les soldats aux opérations dans le Nord.

C’est une occasion pour les soldats de s'entraîner au combat en hiver tout en simulant une opération d’aide humanitaire, explique le lieutenant-colonel Mark Flint, commandant du régiment North Shore. Cet exercice annuel a habituellement lieu au Labrador, mais il a été organisé au Nouveau-Brunswick à plus petite échelle cette année.

C’était une simulation parfaite , souligne Mark Flint.

Les soldats, principalement des réservistes, ont simulé une opération de secours en motoneige à la suite d’un écrasement fictif d’hélicoptère.

Les militaires canadiens s’entraînent dans les conditions hivernales avec leurs homologues d’autres pays de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN depuis plus de 20 ans. Cette fois-ci, plus d’une dizaine de soldats polonais ont participé à l’exercice.

Les soldats ont notamment appris à construire des abris avec des arbres et des branchages. Photo : Radio-Canada / Alexandre Silberman

Dès leur première nuit dans la forêt, les soldats ont essuyé une tempête de neige avec des vents de 75 km/h. Ils ont construit des abris à l’aide d’arbres et de branchages coupés à la main.

Pour bien des réservistes âgés de 16 ou 17 ans, c’était leur premier apprentissage en matière de techniques de survie et d’opération militaire en hiver. Ces connaissances vont bien leur servir durant toute leur carrière militaire, selon le lieutenant-colonel Flint. Il dit qu’ils gagnent de la confiance en soi et deviennent de meilleurs soldats.

La technicienne médicale Félicia Turcotte, une participante, affirme que l’exercice prépare les soldats. Se préparer à toutes les éventualités, c’est ce que font les militaires, souligne-t-elle.

Mme Turcotte est une résidente de Moncton originaire de Trois-Rivières. Elle fait partie des forces de réserve depuis 2019. Elle ajoute que l'exercice lui a permis de voir d’autres militaires, ce qui n’est pas toujours possible à cause de la COVID-19, et qu’elle sait mieux à quoi s’attendre maintenant en matière de blessures potentielles.