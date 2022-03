Un joggeur ramasse en courant des dizaines de milliers de masques jetés

Un joggeur Vancouvérois raconte avoir ramassé plus de 30 000 masques réutilisables des rues de Vancouver, depuis un an.

Pour David Papineau, sortir de chez lui pour faire de l'exercice implique de mettre ses chaussures de course, mais aussi de se munir de gants, d’une pince et d’un sac en plastique pour ramasser les équipements de protections individuels jetés, tels que les masques et les lingettes, qu’il croisera sur son parcours.

Deux raisons l'ont poussé à commencer cette initiative : J'avais besoin de quelque chose pour me motiver à sortir de chez moi , explique-t-il. Et la deuxième chose était un dégoût général de la quantité de détritus sur le sol, les masques en particulier .

Jusqu'à présent, il dit avoir ramassé 32 000 masques réutilisables.

Faire sa part

David Papineau raconte également avoir entrepris ce projet comme un moyen de faire sa part pour aider à lutter contre les effets de la pandémie et après avoir considéré les efforts faits par d'autres personnes, comme les travailleurs de la santé.

« Il y a des masques partout [...] Les Vancouvérois sont vraiment bons pour porter des masques, mais vraiment mauvais pour les garder sur leur visage. » — Une citation de David Papineau

Une fois qu'il a commencé, il a été étonné par le nombre de masques et d'autres détritus liés à la pandémie qu'il a rencontrés.

J'ai couvert probablement la moitié de la ville .

La chose responsable à faire est de les mettre à la poubelle

En 2020, les habitants de la région ont jeté 528 millions d'équipements de protection individuelle (EPI), dont 109 millions de masques, 48 millions de lingettes et 371 millions de gants, selon Metro Vancouver.

Karen Storry, ingénieure des services de gestion des déchets à Metro Vancouver, souligne que les utilisateurs doivent prendre des mesures pour s'assurer que les EPI EPI finissent dans un sac à ordures puis à la décharge, plutôt que comme détritus.

La plupart des masques jetables en Colombie-Britannique sont constitués de multiples fibres de plastique et ne peuvent pas être recyclés. La chose responsable à faire est de les mettre à la poubelle .

Bien que l'ampleur des déchets d'EPI EPI puisse sembler submerger le système, ils ne représentent qu'environ 0,5 % du total des déchets de la région.

Encourager les autres à préserver l'environnement

Depuis le 11 mars, les Britanno-Colombiens ne sont plus obligés de porter des masques dans les lieux publics intérieurs à faible risque, ce qui pourrait réduire la quantité de déchets qu'ils produisent.

Toutefois, David Papineau encourage les autres à ramasser les déchets, que ce soit par eux-mêmes ou dans le cadre de programmes municipaux tels que le programme Adopt-a-Block à Vancouver.

David Papineau emporte une pince et un sac lors de toutes ses courses afin de pouvoir ramasser les masques et autres détritus. Photo : CBC/JanellaHamilton

C'est d’ailleurs de cette façon que David Papineau a commencé. La ville lui a fourni des pinces et des gilets réfléchissants, mais M. Papineau dit qu'il a amassé tellement de déchets qu'il a dû acheter une deuxième paire de pinces.

Ça ne prend pas grand-chose pour ramasser un déchet .

Avec des informations de Janella Hamilton