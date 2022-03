Une nouvelle maison de chambres pour femmes à Sherbrooke

Une nouvelle maison de chambres pour femmes est inaugurée ce lundi dans l'arrondissement de Fleurimont à Sherbrooke. L'organisme à but non lucratif (OBNL) Habitations L'Équerre a développé le projet « Une place pour toutes » dans le but d'offrir un toit aux femmes en difficulté ou en période de transition.

La maison de chambres, nommée Maison Margot, est située sur le chemin Galvin. Les gouvernements municipal, provincial et fédéral ont offert une somme de deux millions de dollars pour ce projet.

La Maison Margot est composée de 12 chambres pour femmes, en plus d'avoir des aires communes. On va collaborer avec plusieurs organismes qui vont nous appuyer comme la Direction de la protection de la jeunesse DPJ , le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel CALACS , explique Denise Godbout, la directrice générale des Habitations L'Équerre.

Violence dans les maisons de chambres mixtes

Denise Godbout rêve d'un tel projet depuis déjà de nombreuses années. Elle a entrepris des demandes de subventions dès la sortie d'un rapport de l'organisme ConcertAction Femmes Estrie, qui rapportait la violence faite aux femmes dans des maisons de chambres mixtes non supervisées.

On trouvait qu'il n'y avait pas de maison de chambres qui appartenaient à des organisme à but non lucratif OBNL . Ça prend des maisons de chambres. C'est une composante essentielle au parc locatif de Sherbrooke , indique-t-elle.

La résidence est par ailleurs située près du parc Desranleau, dans un quartier sécuritaire , ajoute Denise Godbout. La maison des jeunes La Maize déménagera au sous-sol de l'immeuble.

Davantage de logements abordables à venir

Dans le cadre de sa mission en faveur du logement abordable, l'organisme Habitations L'Équerre ne loue pas seulement des logements, rappelle Denise Godbout. On collabore avec des organismes pour que les gens dans les quartiers se sentent interpelés et on offre des locaux aux organismes.

Les Habitations L'Équerre souhaitent d'ailleurs ajouter sous peu la location de logements trois et demi à coût modique à son offre.