Les travailleurs de Best Start méritent plus d’argent selon le chef des verts

L’augmentation de salaire accordée aux travailleurs du programme Best Start ne satisfait pas le chef de l’Opposition officielle de l’Île-du-Prince-Édouard, Peter Bevan-Baker.

Le chef du Parti vert a affirmé en chambre vendredi que les 54 000 dollars de plus versés au programme Best Start sont encore bien loin des 175 000 dollars nécessaires pour assurer l’équité salariale entre les éducateurs de la petite enfance et les travailleurs du programme. Ce nouveau financement fait partie du budget déposé le mois dernier.

M. Bevan-Baker a soutenu que ces travailleurs sont considérés comme des éducateurs à la petite enfance, mais que leur salaire est bien moindre. Il a rappelé que le gouvernement de Dennis King avait promis de faire correspondre leur paye à celle des éducateurs.

Vous avez eu trois ans pour respecter votre engagement envers ces travailleurs de la petite enfance d’une valeur inestimable, qui s'occupent des plus vulnérables. Mais, ils sont plutôt traités comme des citoyens de seconde classe , a-t-il affirmé.

Il aussi soutenu que les travailleurs du programme devraient avoir les mêmes augmentations que les éducateurs.

Le programme Best Start est géré par le centre familial CHANCES et il s’adresse aux familles qui ont besoin d’une aide supplémentaire. Des travailleurs du programme se chargent de faire des vérifications régulières auprès des enfants de moins de trois ans de ces familles.

Le premier ministre Dennis King assure que la province travaille pour que les travailleurs de ce programme aient le même salaire que les éducateurs.

Le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard Dennis King Photo : La Presse canadienne / John Morris

Je sais qu’il y a des difficultés avec [ l’Association du développement de la petite enfance ] et d’autres et nous tentons de trouver une manière d’avancer , a-t-il expliqué en chambre vendredi.

Il a salué le travail de ces personnes en ajoutant qu’il y avait encore du pain sur la planche.

Dans son dernier budget déposé le mois dernier, 27,2 millions de dollars doivent aider à agrandir les centres de la petite enfance, désigner davantage de centres et offrir des augmentations de salaire.