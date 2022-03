Des pains aux bananes à Québec pour aider son ancien orphelinat d’Odessa

Un jeune Ukrainien de 18 ans, adopté par un couple de Québec, lance un projet afin de venir en aide à un orphelinat qu’il a fréquenté, dans la région d’Odessa. L’établissement accueille 90 enfants et s’est retrouvé au cœur des bombardements.

À la suite du décès de sa mère et de difficultés familiales, Samuel Blanchet a fréquenté quelques orphelinats avant d’être adopté, à l’âge de 12 ans, par des parents québécois. Il porte d’ailleurs maintenant un nouveau prénom et un nom de famille à consonnance québécoise.

Une famille ukrainienne fuit Odessa le 9 mars 2022 Photo : Getty Images / BULENT KILIC

Besoins importants

Au cours des derniers jours, le jeune homme a appris que des bombardements ont eu lieu dans le secteur d'Odessa, juste à côté de l’orphelinat. Les enfants ont été évacués vers la Pologne.

Samuel souhaitait leur venir en aide et a contacté la directrice, celle qui dirigeait aussi l’orphelinat lorsqu’il y était, afin de connaître leurs besoins.

Ils ont beaucoup besoin en ce moment de nourriture, de vêtements et de fournitures scolaires pour les jeunes qui continuent de fréquenter les écoles en Pologne. Elle aimerait pouvoir aussi leur offrir quelques gâteries et des jouets , raconte Samuel Blanchet.

Des jeunes des Oeuvres Jean Lafrance cuisinent des pains aux bananes au Grand Marché de Québec. Photo : Radio-Canada/Mireille Roberge

Pains aux bananes

Le jeune ukrainien vient de compléter un séjour à la Maison Jean Lafrance. L’organisme a décidé de l’aider à cuisiner 500 pains aux bananes. Les pains seront vendus au coût de 10 dollars et toutes sommes recueillies iront à l’orphelinat de la région d’Odessa.

Des adolescents des Oeuvres Jean Lafrance se sont réunis dans la cuisine de Mycélium, au Grand Marché de Québec, lundi matin, pour cuisiner.

Ça me touche vraiment beaucoup. C'est le fun de savoir que les jeunes qui n'ont pas beaucoup dans la vie aident ceux qui n'en ont pas du tout , affirme Samuel Audet.

Des élèves dans un cour de cuisine au Collège de Champigny à Québec. (Archives) Photo : Radio-Canada / Allison Van Rassel

Appel aux écoles

Le jeune Ukrainien lance également un message à l’ensemble des écoles de la région de Québec, afin de les inciter elles aussi à amasser des fonds pour venir en aide aux Ukrainiens.

L’appel a été entendu par la direction du Collège Champigny. La cuisine du Collège sera mise à la disposition des élèves, durant deux soirées cette semaine, pour la confection de pains aux bananes. Ils seront mis en vente la semaine prochaine.

Les jeunes sont très au courant de ce qui se passe. Ils sont inquiets, ils y pensent souvent. Ils en parlent dans les corridors. Je sais qu'ils vont avoir le désir de s'impliquer, de faire quelque chose de concret pour tenter de faire une différence , explique l’animateur de pastorale du Collège, Philippe Dugas.

Samuel se dit convaincu que tous les fonds amassés iront réellement aux enfants de l’orphelinat.

Je connais assez bien la directrice, j'ai eu de bons liens avec elle. Je lui fais confiance et je sais que l'orphelinat qu'elle dirige, elle le fait pour le bien des jeunes et non pour son bien à elle , soutient-il.

Un membre des unités de défense territoriales de l'Ukraine observe la destruction causée par l'offensive russe sur Kharkiv, deuxième ville en importance du pays. Photo : Getty Images / AFP/SERGEY BOBOK

Des proches en Ukraine

Au-delà de l’orphelinat, Samuel a également des proches restés en Ukraine. La guerre qui ravage son pays d’origine depuis une vingtaine de jours l’inquiète énormément.

Ce que je trouve vraiment le plus difficile, c'est de savoir que j'ai de la famille là-bas, ne pas avoir de nouvelles, ne pas savoir comment ils vont. C'est assez difficile à supporter , mentionne-t-il.

Le courage démontré par bien des Ukrainiens depuis le début de l'invasion russe le rend fier de ses origines.

C'est un peuple qui se bat vraiment beaucoup. Ils ne vont pas juste lâcher les armes. Même le président est assez courageux pour aller au front, alors qu'il est la cible numéro un. Ça me rend vraiment fier , lance-t-il.

Samuel Blanchet songe maintenant à s’engager dans l'armée pour aller combattre en Ukraine. Je veux faire plus que cuisiner des pains au bananes , conclut-il.

Avec les informations de Mireille Roberge.