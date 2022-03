Malgré la décroissance de sa population, Drumheller séduit des Canadiens

Au cours des dernières années, la hausse des prix de l'immobilier, un rythme de vie plus calme instauré par la pandémie ou la possibilité de travailler à partir de chez soi a pu convaincre certaines personnes de poser l’ancre à Drumheller, une ville d'un peu moins de 8000 habitants surtout connue pour son musée de paléontologie, le Royal Tyrell, l'un des plus grands au monde.

Depuis le début de l'année, 37 maisons unifamiliales ont été vendues à Drumheller. Cent soixante-six maisons ont trouvé preneur en 2021, contre 98 en 2018. Selon le service MLS, une base de données immobilières, les prix varient de 80 000 $ à 482 000 $.

La COVID-19 a amené beaucoup de nouvelles personnes en ville, beaucoup de nouvelles entreprises sont venues en ville, et je pense que les gens reviennent à un rythme peut-être un peu plus lent , explique Joe Castonguay, agent immobilier de la région.

Ce dernier affirme que les affaires sont florissantes depuis un certain moment, Drumheller ayant séduit quantité d’acheteurs potentiels.

« C'est un début d'année assez incroyable. » — Une citation de Joe Castonguay, agent immobilier de la région de Drumheller

Il indique recevoir des appels d’un peu partout au Canada, tels que la Saskatchewan, la Colombie-Britannique, l’Ontario et partout en Alberta. Des gens qui lorgnent la petite municipalité située dans une vallée au coeur des Badlands de l'Alberta, dit Joe Castonguay.

Les Badlands sont un haut lieu d'intérêt pour les touristes et les paléontologues. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

L’agent immobilier explique que les gens vendent parfois leur maison à un prix élevé dans les grandes villes, pour acheter une maison moins cher à Drumheller et ainsi empocher la différence.

Selon les données de la province, la population de Drumheller est en baisse constante depuis 2014, passant de 8377 à 7945, en 2021.

Un rythme plus calme

Chris Lorenz fait partie de ceux qui ont vu en Drumheller plus qu’une simple destination de vacances estivales.

En couple, il a décidé de profiter de la pandémie pour s’établir dans la petite ville. En mars 2021, ils ont acheté une maison de quatre chambres à coucher avec une cour et un garage à Drumheller pour moins de 200 000 $.

M. Lorenz explique qu’il est maintenant libre d’hypothèque grâce à la vente de sa propriété à Calgary.

Mis à part la tranquillité financière qu’a pu lui apporter ce déménagement, il dit trouver la vie plus simple à Drumheller.