Le système de ventilation de la mine de Dunkin perturbre le sommeil de résidents

Le système de ventilation du site, qui évacue les gaz tels que le méthane, fonctionne toujours bruyamment.

Et ce malgré un énorme silencieux qui a été installé au début de février pour tenter de diminuer le bruit à la mine, qui est située à 12 kilomètres à l'est de Glace Bay.

Catherine Fergusson vit à proximité de South Head.

C'est à huit kilomètres de la mine et ça me réveille , dit-elle. Pouvez-vous imaginer si vous êtes un peu plus près de la mine? Je me sens mal pour les résidents le long de la route Long Beach.

L'entrée de la mine Donkin au Cap-Breton Photo : Elisa Serret

Catherine Fergusson est aussi la présidente de la Coalition environnementale de Cow Bay. À son avis, le coupable, c'est le bruit à basse fréquence.

Le bruit à basse fréquence se propage différemment du bruit normal , dit-elle. Il pénètre le vent et pénètre les murs et les fenêtres. Et vous ne pouvez vraiment pas y échapper.

Le bruit est intermittent, mais Catherine Fergusson à l’impression qu’il est plus fort les soirs de semaine et les week-ends.

Pendant la nuit, ça me réveille et je suis debout une bonne partie de la nuit, ou alors si je me couche je n’arrive tout simplement pas à m'endormir , explique-t-elle. Comme d’autres résidents, elle souhaite que le problème se règle.

James Edwards est conseiller municipal et membre du comité de liaison communautaire de la mine. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Le conseiller municipal, James Edwards est aussi membre du comité de liaison communautaire de la mine.

Kameron Coal a effectué des tests de bruit et les résultats n'étaient pas ceux qu'ils espéraient , confie-t-il.

La compagnie n'a pas confirmé si elle prévoyait rouvrir éventuellement la mine.

James Edwards explique qu'une entreprise britannique a conçu le silencieux et qu'une entreprise du Cap-Breton l'a construit et installé.

Il dit que la compagnie Kameron Coal a contacté la société britannique pour plus d'instructions et pour voir ce qui peut être fait pour aider à la réduction du bruit, mais c'est toujours un travail en cours .

James Edwards avise qu’il y aura une mise à jour lors de la prochaine réunion du comité de liaison communautaire le 6 avril.

Catherine Fergusson a dit que les résidents ont demandé au gouvernement provincial de forcer le propriétaire de la mine à régler le problème.

La mine Donkin au Cap-Breton n'a pas produit de charbon depuis deux ans, mais elle continue de causer des nuits blanches à certains résidents. Photo : Radio-Canada / CBC/Gary Mansfield

Une demande d'entrevue avec le ministère de l'Environnement a été refusée.

Dans un communiqué, la porte-parole Tracy Barron déclare : nous comprenons que d'autres modifications sont envisagées et vous devez contacter l'entreprise pour plus de détails sur leur atténuation et leur surveillance du bruit .

Pour Catherine Ferguson, c’est loin d’être suffisant.

Nos résidents continuent d’être exposés au bruit à basse fréquence , dit-elle. Et je ne comprends tout simplement pas comment notre gouvernement peut permettre que cela se produise.