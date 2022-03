Des locataires dénoncent des augmentations de loyer qu’ils jugent abusives

Sharlene Henry et les autres locataires d'un immeuble d'appartements du quartier Weston de Toronto n'avaient jamais entendu parler des autorisations d’augmentation de loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal.

Mais après que leur ancien propriétaire en ait demandé six fois au cours des 10 dernières années, ils sont maintenant très familiers avec le concept.

Cela affecte toute votre vie. Beaucoup d'entre nous avons des familles, nous essayons simplement de survivre. Et beaucoup de personnes âgées dans l'immeuble ont un revenu fixe. Payer 50 $ ou 60 $ de plus par mois pendant une année entière affecte leur façon de manger , explique la résidente.

CBC a découvert que les propriétaires d'au moins cinq immeubles locatifs de Toronto, dont celui de Sharlene Henry, ont demandé au moins cinq fois à la Commission de la location immobilière l'autorisation d’augmenter le loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal pour aider à couvrir des coûts de réparations ou de rénovations majeures au cours de la dernière décennie.

Sans l'approbation de la Commission de la location immobilière, les propriétaires de l'Ontario doivent généralement suivre le taux légal d’augmentation des loyers, fixé en fonction de l’inflation. Cette année, cette ligne directrice est établie à 1,2 %. Lorsque leur demande est approuvée, les augmentations de loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal permettent aux propriétaires de demander un 3 % additionnel.

Bien que ces augmentations soient légales en vertu de la Loi sur la location à usage d'habitation de l'Ontario, les locataires et les défenseurs des locataires soutiennent qu'elles ne devraient pas l'être. Ces derniers estiment que certains propriétaires utilisent efficacement le processus de demande pour maximiser les profits.

Les propriétaires ont déjà l'argent, ils peuvent juste en faire plus parce que le gouvernement le permet , affirme Geordie Dent, directeur de la Federation of Metro Tenants' Associations [la Fédération des associations de locataires du Grand Toronto, traduction libre].

Geordie Dent, président de la Fédération des associations de locataires du Grand Toronto. Photo : Radio-Canada / Mary Webster

Des autorisations essentielles, selon la province

La province soutient de son côté que les réparations pourraient ne pas avoir lieu si les propriétaires ne pouvaient pas transférer une partie des coûts aux locataires. Par courriel, le ministère des Affaires municipales et du Logement déclare que les autorisations permettent aux propriétaires d'apporter des améliorations à leurs logements .

Il s'agit d'un processus essentiel pour s'assurer que les logements de l'Ontario demeurent sûrs et bien entretenus , explique le porte-parole Matt Carter.

Mais Geordie Dent croit que l’autorisation nuit à plusieurs locataires, comme les personnes âgées. Il explique que recevoir une augmentation de loyer de 3 %, en plus de ce qui avait été fixé pour l'inflation, deux années de suite, signifie souvent que les personnes âgées doivent quitter l'immeuble et la ville.

La Fédération des associations de locataires du Grand Toronto reçoit des fonds de la Ville de Toronto pour aider les locataires à contester les demandes d'augmentation de loyer auprès de la Commission de la location immobilière. Au cours de la dernière décennie, Geordie Dent dit que l'organisation a vu une explosion de ce type de demandes.

Seulement 252 demandes en ce sens ont été déposées auprès de la Commission de la location immobilière au cours de l'exercice 2011-2012 en Ontario, mais en 2019-2020, ce nombre a grimpé à 758 demandes, selon les rapports annuels de la commission.

Des augmentations successives

Les locataires du 33 rue King ont reçu des augmentations de loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal en 2013, 2014 et 2015 pour les réparations et les rénovations de l'immeuble.

Trois autres demandes sont devant la Commission de la location immobilière pour 2018, 2019 et 2021. Sharlene Henry est la présidente de l'association des locataires de l'immeuble, qui a été formée après que des résidents aient décidé de s'opposer aux augmentations en 2018.

L'ancien propriétaire a soumis cette demande pour couvrir le coût de plus de 2 millions de dollars de réparations au stationnement extérieur de l'immeuble, qu'il partage maintenant avec un immeuble locatif voisin.

Nous avons en fait perdu des places de stationnement. Nous n'avons pas de place pour les visiteurs , dit Sharlene Henry.

Les résidents du 33 rue King partagent désormais leur stationnement extérieur avec un nouvel immeuble locatif à côté selon l'association des locataires de l'immeuble. Photo : CBC / Sue Goodspeed

Près de quatre ans plus tard, la demande de 2018 n'a pas encore été entendue devant la Commission de la location immobilière et l'immeuble a été vendu l'automne dernier. Le nouveau propriétaire, Dream Unlimited, se décrit comme l'une des principales sociétés immobilières au Canada avec plus de 15 milliards de dollars d'actifs en Amérique du Nord et en Europe.

Nous avons demandé à Dream d'abandonner les demandes. Ils nous ont déclaré dans un courriel qu'ils examinaient tous les intervenants, mais ils n'ont jamais contacté un seul locataire , explique-t-elle.

Par courriel, Dream Unlimited dit être en train d’examiner les demandes de l’ancien propriétaire.

Nous déterminerons quelles augmentations de loyer nous mettrons en place. Nous nous engageons à contacter les locataires de façon individuelle pour aider à atténuer les pressions financières, car nous comprenons les défis qui accompagnent les augmentations de loyer , affirme le vice-président Jason Lester.

La société indique vouloir travailler avec le gouvernement fédéral pour augmenter le nombre d'unités de logement abordables de 52 à 189, de sorte que 40 % des unités de l'immeuble soient considérées comme abordables.

CBC a examiné les dossiers de la Commission de la location immobilière, qui montrent qu'au moins quatre autres immeubles locatifs à Toronto ont fait l'objet de demandes d'autorisation pour augmenter le loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal cinq fois ou plus au cours des 10 dernières années.

Deux de ces autres propriétés ont le même propriétaire et sont situées au 5 et au 15 avenue Brookbanks, à North York. Les immeubles en question ont fait l’objet de quatre approbations d’augmentation des loyers depuis 2014 et deux autres demandes sont en attente pour chacun.

Realstar Management a demandé six autorisations d’augmenter le loyer d’un pourcentage supérieur au taux légal au cours de la dernière décennie pour ses immeubles locatifs situés au 5 et au 15 avenue Brookbanks à Toronto. Photo : CBC / Sue Goodspeed

Une situation frustrante selon une locataire

Dorothy McMillen vit au 15 avenue Brookbanks depuis huit ans. La mère célibataire dit qu'en dépit de l’augmentation, destinée à contribuer aux réparations et aux rénovations du stationnement, des ascenseurs et d'autres espaces communs, elle a dû se battre pour obtenir l'entretien de base de son appartement de trois chambres.

« C'est tout simplement frustrant. Pourquoi dois-je payer environ 30 $ ou 40 $ de plus, si je ne suis même pas prise en charge en tant que locataire? » — Une citation de Dorothy McMillen, locataire

Par courriel, Realstar Management, la firme propriétaire, explique que ses dossiers ne montrent pas de délais importants pour des réparations chez Dorothy McMillen, mais que le propriétaire s'engage à fournir des logements locatifs de haute qualité, sûrs et bien entretenus à tous les locataires . Plus de 8 millions de dollars ont été investis dans les bâtiments vieillissants au cours des 10 dernières années, indique le propriétaire.

Pour compenser partiellement une partie de cet investissement important, des demandes d'augmentation supplémentaires ont été approuvées pour de grands projets , explique le vice-président principal Mark Hales.

Les autorisations encouragent les investissements dans les bâtiments existants et la création d’un climat d'investissement pour l'arrivée de nouveaux logements locatifs construits à cet effet , ajoute-t-il.

Pour l'instant, Dorothy McMillen compte quand même payer les hausses.

Je ne trouverai nulle part le prix que je paie maintenant , conclut-elle.

Avec des informations de Nicole Brockbank de CBC News.