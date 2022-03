De la nourriture gratuite pour deux communautés autochtones quasi inaccessibles

Des bénévoles ont parcouru 3000 kilomètres pour livrer plus de 1,8 tonne de nourriture à la Première Nation de Shamattawa, dans le nord du Manitoba, et à la Première Nation de Fort Severn, dans le nord de l’Ontario.

Les volontaires de la banque alimentaire Harvest Manitoba, de la Regional Food Distribution Association à Thunder Bay et de Maxim Truck & Trailer ont profité des six semaines de l’année pendant lesquelles ces communautés sont accessibles par une route de glace.

Ils ont quitté Winnipeg le 28 février et sont arrivés à Shamattawa deux jours plus tard.

La première livraison comprenait des aliments de base comme des légumes surgelés, de la farine, des pâtes, et même des dindes entières.

Depuis 2015, Glenda Flett habite dans la Première Nation de Shamattawa. Elle gère un garde-manger communautaire dans le cadre du programme Jordan's Principle.

C'est quelque chose dont la communauté a besoin et qu'elle souhaite , a déclaré Glenda Flett, de la nation Crie d'Opaskwayak.

Elle confirme que la livraison de nourriture est une expérience nouvelle et bien accueillie par de nombreux habitants de la région, située à 745 kilomètres au nord de Winnipeg.

« Dès que le camion rempli de nourriture est arrivé, les gens ont commencé à venir. » — Une citation de Glenda Flett, vivant dans la Première Nation de Shamattawa depuis 2015

Shawattawa, une communauté difficile d'accès

La route de glace menant à la remière Nation de Shamattawa au Manitoba n'est ouverte que six semaines par an.

Le chef de Shamattawa, Eric Redhead a donc déclaré qu'il prévoyait de travailler avec les compagnies aériennes et Harvest Manitoba pour acheminer de la nourriture dans la région pendant les mois d'été.

« Il semble que nous allons collaborer avec Manitoba Harvest pour établir une banque alimentaire permanente pour la communauté. » — Une citation de Eric Redhead, chef de la Première Nation de Shamattawa

Le chef de Shamattawa, Eric Redhead, a déclaré que les habitants n'avaient pas beaucoup d'argent et que les prix des denrées alimentaires montaient en flèche dans la communauté éloignée. Photo : Eric Redhead

Un voyage nécessaire

Il y a eu de plus en plus d'appels pour le service de la banque alimentaire dans les régions du Nord cet hiver, a déclaré le directeur général de Harvest Manitoba, Vince Barletta.

Un projet qu’il n’aurait pas pu mener seul.

Nous devons avoir des partenaires. Et nous devons avoir l’appui de personne comme le chef Eric Redhead qui connaît sa communauté et qui peut nous dire comment nous pouvons aider, quand nous pouvons aider et le genre de choses dont la communauté a besoin , explique Vince Barletta.

Un dépôt pour aider à mieux assurer la sécurité alimentaire dans le Nord pourrait être nécessaire , souligne-t-il.

Une opportunité d'apprentissage

À l'origine, l'équipe de livraison avait prévu de voyager de Winnipeg pour déposer de la nourriture à Shamattawa, Fort Severn, puis de se rendre à Peawanuck dans le nord de l'Ontario, mais les mauvaises conditions de la route de glace les ont empêchées d'atteindre leur dernière destination.

Leur itinéraire les a conduits sur une grande partie du sentier Wapusk, la plus longue route saisonnière au monde, avec ses 752 kilomètres.

Des discussions sont en cours sur la façon de mieux servir les communautés du Nord et les Premières Nations. Photo : Westford Productions

Volker Kromm, qui travaille pour la Regional Food Distribution Association à Thunder Bay, voulait expérimenter cette route.

J'admire ces camionneurs de route de glace qui font cela pour gagner leur vie , a déclaré celui qui a parcouru plus de 3000 kilomètres pendant le voyage.

Avec les informations de Lenard Monkman