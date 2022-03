Course à la direction du PCC : Pierre Poilievre de passage à Trois-Rivières

L’ancien maire de Trois-Rivières et ex-candidat aux élections fédérales de 2019 et 2021, Yves Lévesque, accueillera le candidat à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC) Pierre Poilievre dimanche prochain.

Yves Lévesque a été officiellement nommé coprésident de la campagne de M. Poilievre après lui avoir donné son appui.

Ça témoigne de l’importance des régions [pour Pierre Poilievre] et pour moi ça fait partie des priorités au niveau d’un gouvernement conservateur , estime Yves Lévesque qui précise que Trois-Rivières est un des premiers arrêts de campagne du candidat.

Ce que j’aime de Poilievre, c’est que ce n’est pas quelqu’un qui se cache derrière le rideau, qui va dire ce que vous voulez entendre , explique l’ancien maire au micro de Marie-Claude Julien lundi matin.

Yves Lévesque affirme que celui qui sera à la tête du Parti conservateur devra d’abord et avant tout reprendre contrôle des finances publiques et s’assurer de maintenir les services offerts à la population.

Il précise qu’il faut, selon lui, régler des enjeux plus majeurs au pays, avant de se pencher sur les dossiers municipaux qui lui étaient chers lors de ses années à la mairie de Trois-Rivières.

Pas une question de droite et gauche

Jusqu’à présent, cinq candidats se sont lancés dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada. Si de nombreux observateurs rangent Pierre Poilievre du côté des candidats se situant davantage vers la droite, Yves Lévesque dit voire les choses différemment.

Pour moi ce n’est pas une question de droite et de gauche, c’est une question de logique, de réalité, de regarder ce qu’on a devant nous et ce qu’on doit faire pour améliorer les choses pour nos enfants et nos petits-enfants , explique-t-il.

Pierre Poilievre devra affronter Jean Charest, considéré par plusieurs comme un candidat plus progressiste. L’ancien premier ministre du Québec peut notamment compter sur l’appui du député du Centre-du-Québec Alain Rayes.

La député conservatrice Leslyn Lewis et le député provincial de Toronto Roman Barber sont eux aussi dans la course.

Dimanche, le maire de la ville de Brampton et ancien chef du Parti progressiste-conservateur de l’Ontario (PPCO) Patrick Brown a officialisé sa candidature.