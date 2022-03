Marioupol : la femme enceinte dont la photo a fait le tour du monde est morte

Cinq jours après le bombardement de l'hôpital pour enfants de Marioupol, le décès de cette femme a été confirmé par les autorités ukrainiennes.

Elle avait été évacuée d'urgence vers un autre hôpital, mais ses blessures étaient trop importantes. Les médecins ont aussi tenté de donner naissance à son bébé par césarienne, mais il n'a pas survécu.

Plusieurs bombes ont été lâchées sur cet hôpital mercredi dernier, faisant au moins 3 morts, un bilan qui vient donc de s'alourdir.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, avait qualifié ce bombardement de crime de guerre . Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait de son côté justifié l'attaque en soutenant que des nationalistes ukrainiens avaient trouvé refuge dans l'hôpital et qu'il n'abritaient plus de femmes enceintes.

Des justifications qui ont, comme la photo de l'Associated Press, provoqué l'indignation à travers le monde.

Marioupol, ville portuaire du sud-est de l'Ukraine, est complètement assiégée par les troupes russes depuis plusieurs jours. La situation humanitaire y est qualifiée de critique par les autorités, qui estiment qu'au moins 2187 personnes y sont mortes depuis le début de l'offensive.

Les occupants frappent cyniquement et délibérément des bâtiments résidentiels, des zones densément peuplées, détruisent des hôpitaux pour enfants et des infrastructures urbaines , a indiqué la mairie de Marioupol dimanche sur Telegram.

« En 24 heures, nous avons connu 22 bombardements d'une ville paisible. Environ 100 bombes ont déjà été larguées sur Marioupol. » — Une citation de Vadym Boïtchenko, maire de Marioupol

La ville, située entre la Crimée et le Donbass, est plongée dans une situation quasi désespérée , manquant de vivres et privée d'eau, de gaz, d'électricité et de communications, a fait savoir vendredi Médecins sans frontières.

Plusieurs tentatives d'acheminer de l'aide humanitaire vers la ville ont échoué ces derniers jours. Un convoi accompagné par des prêtres orthodoxes avec 100 tonnes d'eau, de nourriture et de médicaments n'a pu atteindre la ville dimanche.

Des couloirs humanitaires ont aussi été établis à plusieurs reprises pour tenter de permettre aux centaines de milliers de citoyens pris au piège de sortir de la ville, mais ces tentatives ont été infructueuses étant donné le non-respect du cessez-le-feu.

L'évacuation des civils de Marioupol, une ville de 430 000 habitants en temps de paix, devrait être abordée lors de la ronde de pourparlers qui se déroule lundi entre Kiev et Moscou.

Le conseil de ville a par ailleurs affirmé lundi que 160 voitures privées étaient arrivées à sortir de la municipalité pour se diriger vers Berdiansk, une ville portuaire occupée par les Russes, située à 80 kilomètres à l'ouest.