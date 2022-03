Une garderie nouveau genre à Lennoxville

Après plusieurs semaines de recherches infructueuses, la jeune maman Clémence Fortier s'est résignée à l'idée qu'elle ne réussirait pas à trouver une place en garderie à Waterville. Son conjoint et elle ont donc eu l'idée de partager la garde de leur enfant avec d'autres parents.

Cette idée a plu à l'une de leur amie de Lennoxville, qui ne parvenait pas, elle non plus, à trouver un milieu de garde pour ses enfants.

Depuis près de deux mois, ces trois parents se partagent la garde de leurs trois enfants de 12 à 17 mois dans la résidence de Lennoxville. Lorsqu'ils ne s'occupent pas des enfants, ils peuvent retourner au travail. On s'est rencontré un soir, même qu'on n'avait pas d'option pour le lendemain, lance Clémence Fortier. On fait un jour sur trois de gardiennage.

Selon Clémence Fortier, la municipalité de Waterville connaît un boom familial et le nombre de garderies est insuffisant. Un Centre de la petite enfance CPE devrait ouvrir bientôt, mais d'ici là, elle admet qu'il s'agit d'une période vraiment difficile pour les jeunes familles.

La jeune maman souligne également que leur système étant uniquement basé sur le partage, il n'est pas reconnu comme milieu de garde par le ministère de la Famille du Québec.

Mais Clémence Fortier affirme que cela permet de passer du temps avec leur enfant et de le voir évoluer. Si bien que ce système, au départ temporaire, pourrait devenir une solution à long terme. Les deux familles sont toutefois à la recherche d'un quatrième parent.

« Le défi est de trouver un quatrième parent. On aimerait garder un jour sur quatre. Et passer la journée avec un autre parent, ce qui rend ça plus l'fun. »