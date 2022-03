Fin des mesures sanitaires imposées à T.-N.-L. : le masque ne disparaît pas partout

Le gouvernement n’impose donc plus le respect de la distanciation physique, le port du masque ou une limite de clients pour les commerces. Ces derniers peuvent toutefois continuer d’imposer le port du masque à leurs employés et à leurs clients. Malgré la fin des mesures sanitaires, la santé publique recommande toujours fortement le port du masque, de se laver les mains fréquemment et de pratiquer la distanciation physique où cela est possible.

Considérer les personnes immunosupprimées

Amy Anthony, qui est gérante et propriétaire du restaurant The Nook and Cannery à Saint-Jean, demande encore à ses clients et à ses employés de porter le masque. Elle assure qu’il s'agit d’une question de sécurité, en évoquant que quatre de ses employés et quelques clients réguliers sont immunosupprimés.

Il s’agit de s’assurer qu’ils se sentent à l’aise et qu’ils ne soient pas dissuadés de venir. C’est pour cette raison que je m’y tiens et j’essaie de, à défaut d’un meilleur mot, l’éviter comme la peste , dit-elle.

Si les clients du Nook and Cannery doivent toujours fournir leurs coordonnées pour faciliter la recherche de contacts après la levée des mesures sanitaires, ils n’ont plus à fournir de preuve de vaccination, même si Mme Anthony aurait aimé continuer de procéder ainsi.

C’est leur choix

Barry Bennett, le propriétaire du Vu Restaurant et du bar Slainte whiskey à Saint-Jean, assure que les tables sont toujours espacées, comme elles l’ont été depuis le début de la pandémie.

Mais, on n'y exige plus la preuve de vaccination et les clients et les employés peuvent décider s’ils veulent ou non porter un masque.

Le propriétaire du Vu Restaurant et du bar Slainte whiskey, Barry Bennett, n'impose plus le port du masque à ses clients ou à ses employés. Photo : Henrike Wilhelm/CBC

S’ils se sentent suffisamment à l’aise pour venir sans masque, ça nous va. S’ils veulent porter un masque, ça nous va aussi. C’est leur choix , explique-t-il, en ajoutant que les tables ne seront pas disposées comme elles l’étaient avant la pandémie par souci de sentiment de sécurité chez ses clients.

Le masque encore obligatoire dans certains endroits

Le gouvernement provincial a indiqué, dans un communiqué de presse, que le port du masque est toujours obligatoire dans les bureaux d’immatriculation de véhicules et dans les centres de services gouvernementaux.

Au moins deux régies de la santé - la régie de l’est et celle de l’ouest - continuent d’imposer le port du masque.

En éducation, le district anglophone de la province a fait savoir aux parents par l’entremise d’une lettre envoyée samedi que les élèves de la maternelle à la 12e année doivent toujours porter le masque jusqu’au congé de Pâques. Le congé doit débuter le 14 avril et le district doit fournir une mise à jour avant le 25 avril.

D’autres mesures sanitaires sont toujours en place dans ces écoles, comme la répartition des élèves en petits groupes, l'impossibilité d’organiser d’importants rassemblements et les questionnaires de dépistage.

Le port du masque sera toujours obligatoire à l'Université Memorial. Photo : CBC/Paul Daly

De son côté, l’Université Memorial impose le port du masque aux étudiants jusqu’au 23 avril, la date de la fin de la période des examens.

Mais, Metrobus choisit de ne plus imposer le port du masque à partir de lundi, mais il le recommande.