Le Nouveau-Brunswick n’impose plus de mesures sanitaires

La population du Nouveau-Brunswick n’est plus tenue par le gouvernement de porter de porter un masque dans les lieux publics, ni de réduire les rassemblements, ni de respecter l’éloignement physique de 2 mètres. Les entreprises et les organismes peuvent à nouveau fonctionner à leur pleine capacité.

Les autorités provinciales viennent de lever à minuit toutes les mesures sanitaires obligatoires qui restaient relativement à la COVID-19, mais elles signalent que les entreprises et tout autre établissement peuvent toujours maintenir leur propre politique en la matière.

Les mesures de prévention de la COVID-19 demeurent notamment imposées dans les établissements des deux réseaux de santé et dans tous les foyers de soins de longue durée de la province, où les visites sont toujours restreintes.

Est-il trop tôt pour lever les mesures sanitaires?

Deux experts expriment des avis contradictoires sur l’abandon des mesures de santé publique au Nouveau-Brunswick.

La décision est prématurée, selon un épidémiologiste et professeur adjoint à l’Université de Toronto, Colin Furness. Il s’attend à ce que le nombre de cas, d’hospitalisations et de décès causés par la COVID-19 remonte en flèche dans la province.

Un épidémiologiste et professeur adjoint à l’Université d’Ottawa, Raywat Deonandan, affirme pour sa part qu’il est probablement sensé pour le Nouveau-Brunswick d’agir ainsi. Il souligne que les taux de vaccination dans la province sont plutôt élevés , que la capacité des hôpitaux est bonne , et que le nombre de décès et de cas quotidiens confirmés par tests test d'amplification en chaîne par polymérase PCR ont diminué ces dernières semaines, bien que la province réserve ces tests à certains groupes prioritaires.

Mais M. Deonandan rappelle que la pandémie de COVID-19 fait toujours rage ailleurs au Canada et dans le monde. Il estime que le Nouveau-Brunswick ne peut y échapper et devrait surveiller attentivement le nombre de cas.

Les enseignants s’interrogent sur la suite des choses

La présidente de l'Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick, Nathalie Brideau, affirme que ces derniers vont suivre les recommandations de la santé publique, tout en demeurant prêts à toute éventualité.

On a pris la position qu’on laissait les gens suivre les directives de la santé publique, comme on l’a toujours fait. On a toujours respecté leurs décisions et on leur fait confiance , souligne Nathalie Brideau au cours d’une entrevue accordée lundi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Est-ce qu’on enlève des restrictions aujourd’hui pour les remettre dans un mois? [...] Combien de fois qu’on se réjouissait et, oups, on revenait avec des règles plus sévères par la suite. Est-ce qu’on est devant encore ce genre de décision? Parce que dans la pandémie, on a pu le voir, on n’a eu aucune garantie de rien. Ce qu’on nous offrait un jour, on nous l’enlevait le lendemain. Est-ce qu’on va vers ça aussi avec ces restrictions du 14 mars qui sont levées? On ne le sait pas , ajoute Nathalie Brideau.