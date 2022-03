Fondamentalement, il s’agit d’élèves d'une école qui vont développer un problème avec des élèves d'une autre et qui s'organisent pour se battre, selon le chef de la police régionale Bryan Larkin.

Nous sommes troublés par les armes impliquées, qu'il s'agisse de répliques d'armes à feu ou d'autres, telles que des poings américains, des chaînes et, plus récemment, des haches , a déclaré le chef Larkin lors d'une réunion du conseil des services de police mercredi.

L’une de ces batailles rangées s’est déroulée en décembre. Environ 150 jeunes s’étaient rassemblés dans les rues du centre-ville de Kitchener, selon la police. Sept adolescents ont depuis été accusés, dont trois de 14 ans.

La semaine dernière, un autre adolescent a été arrêté et s'est fait retirer un pistolet BB de style Glock en relation avec une potentielle guerre de territoire , a continué Bryan Larkin.

Les crimes diffèrent, mais les chiffres restent stables

Lorsqu'on lui a demandé si la tendance marquait également une augmentation par rapport aux niveaux prépandémiques, le chef de police a indiqué qu'il pouvait être difficile de le déterminer.

Selon lui, ce type d'activité fluctue souvent au fur et à mesure que les élèves progressent dans le secondaire, obtiennent leur diplôme et passent à autre chose.

Bien que le type de criminalité juvénile puisse changer en ce moment, Bryan Larkin a expliqué que le nombre total n'est pas nécessairement à la hausse. Le nombre total d'accusations portées en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents cette année est à peu près comparable à ce qu'il était l'an dernier, a-t-il dit.

S'attaquer aux causes profondes

Rohan Thompson affirme que ces différends sont un problème de longue date, tant dans la région de Waterloo que dans tout le pays.

Pour M. Thompson, qui gérait le programme de prévention des gangs inREACH, les jeunes s'adonnent souvent à ce genre d'activité lorsque leurs besoins fondamentaux ne sont pas accomplis.

Si vous êtes heureux, logé, nourri, habillé, inclus. Ce sont beaucoup d'atouts, et vous allez dans la bonne direction , a expliqué Rohan Thompson, qui est également psychothérapeute agréé.

Rohan Thompson est psychothérapeute agréé gérait le programme local d'aide aux jeunes inREACH. Photo : MartinBrownPhotography

Mais si vous ne l'êtes pas, alors cela augmente la probabilité que vous empruntiez une voie qui vous attire l'attention de la police, cela augmente la probabilité que vous soyez impliqué dans une activité néfaste.

Manque de soutien aux jeunes

Le programme inREACH a pris fin après l'épuisement du financement fédéral en 2013, bien que la région eut payé pour le maintenir quelques mois de plus. M. Thompson pense qu'il est logique de le ramener et de financer ce type de programme sur une base continue.

Pendant qu'il était actif, le programme inREACH a aidé les adolescents et les jeunes adultes à se connecter avec différents types d'aide - du conseil à l'aide au logement - pour répondre à ces besoins. Il proposait également des activités parascolaires, comme la boxe et la production musicale, et payait même des taxis ou des trajets en bus pour aider les enfants à s'y rendre.