Prix du carburant : quelles conséquences sur les voyages en avion?

Après la pandémie et les restrictions de voyage, les voyageurs voient un autre écueil se profiler. Des analystes en voyages affirment que la montée en flèche du coût du carburant et la nécessité pour les compagnies aériennes de récupérer les pertes pendant la pandémie rendront bientôt les vols encore plus chers.

Le carburant représente 30 % des coûts de fonctionnement des compagnies aériennes, explique Jim Scott, qui conseille des entreprises du secteur aéronautique.

Les billets en hausse cet été?

Or, le prix du Jet A (le carburant principal dans l’aviation) a doublé l'année dernière et a augmenté de 30 % la semaine dernière, dit-il. Doubler le prix du carburant augmentera le coût de 15 % pour les compagnies aériennes, ce qui est significatif.

Pour l’heure, les prix des billets sont stables, relève-t-il, mais les compagnies aériennes devront répercuter ce coût sur le consommateur à un moment ou à un autre. Vous verrez les prix augmenter à l’approche de l’été , prédit-il.

Mais pour l’instant, les opérateurs aériens cherchent à accélérer le retour progressif de la clientèle et tentent d’attirer plus de voyageurs par le prix .

« Nous n'en sommes qu'à 60 % d'une reprise. Donc, ce qui se passe actuellement au Canada pour le consommateur, c'est que les compagnies aériennes subventionnent les passagers. » — Une citation de Jim Scott, dirigeant de Royal Pacific Consulting Group

La compagnie WestJet affirme qu’elle n’a pas l’intention d’augmenter les prix de ses vols en raison du coût du carburant.

Air Canada indique pour sa part que d’autres facteurs exercent une pression sur les prix, comme la demande ou encore la concurrence.

Nous disons toujours que la tarification des billets est dynamique et que les tarifs peuvent changer fréquemment, à la hausse comme à la baisse, pour ces raisons et d'autres.

À l’aéroport Pearson de Toronto, l’appétit des voyageurs demeure bien présent, maintenant que les restrictions sur les voyages sont peu à peu levées.

Le voyage, pas encore pour tout le monde

Sara Botrous emmène sa famille à Cancún. On est juste reconnaissants de pouvoir sortir d’ici. On n’a pas à faire le PCR, c'est juste l'antigène, donc ça devient lentement plus facile de voyager. On est ok avec ça.

D'autres restent prudents. C'est le cas du Torontois Nathan Maharaj, qui malgré une âme baroudeuse, compte rester en Ontario avec sa femme et leurs deux garçons.

Quand on regarde les voyages internationaux, les exigences en matière de test de dépistage pour la COVID-19, c’est compliqué , explique-t-il.

La famille de Nathan Maharaj avait l'habitude de voyager avant la pandémie. La logistique liée aux tests de dépistage demeure un frein encore trop important pour qu'ils envisagent de partir de nouveau à l'étranger. Photo : Photo fournie par Nathan Maharaj

« Chaque étape du voyage requiert des tests qui ne sont valables que quelques heures. Et donc vous vous tenez là avec le test expirant entre vos mains et en espérant que vous aviez toutes vos connexions. Et c'est sans parler de si quelqu'un est positif. » — Une citation de Nathan Maharaj, résident de Toronto

Christine Latremoille, directrice d’une agence de voyages, convient que la peur liée aux voyages à l’étranger s’amenuise.

Moins de peur qu'auparavant

C’est sûr et certain que les gens veulent voyager. [Ils] ont moins peur qu’ils avaient auparavant, ils veulent s'en aller et ils vont s’en aller , assure-t-elle.

Selon elle, le sentiment de confiance des consommateurs provient de la vaccination, des assurances disponibles ou encore par le fait que les hôtels ont fait pas mal beaucoup d’étapes pour être sécure .