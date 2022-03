Après deux ans de pandémie, les commerçants du centre-ville de Québec préparent la reprise

Le Vieux-Québec pourrait être en meilleure santé. Il n'est pas en très grande santé; il n'est pas mourant. Il se remet en forme tranquillement. Tel est le diagnostic que porte Donald Gilbert, le directeur général de la Société de développement commercial (SDC) du Vieux-Québec.

L’humeur n’est cependant pas à l’abattement. On travaille déjà sur des programmes pour faire des promotions pour attirer des clients cet été. On souhaite que tout se remette en place.

Même état d’esprit et même anticipation à quelques encablures de là.

On va décorer pour la Saint-Patrick. Il y aura aussi le retour du grand marché aux puces de Montcalm et à l’automne, on fera une fête de quartier , annonce la responsable de la Société de développement commercial SDC de Montcalm-Quartier des arts, Marie Langlois.

De quoi redonner vie à la rue Cartier qui, dit-elle, tourne au ralenti, vraiment au ralenti en ce moment.

Il est plus que temps

Le Faubourg Saint-Jean a de quoi se réjouir. Il y a des ouvertures qui s’en viennent. Ça reprend de la vigueur , confie Julien Roy, le directeur général de la Société de développement commercial SDC du secteur.

La situation actuelle révèle ses particularités si on la compare à celle de 2020. On a plus de commerces, mais moins de pieds carrés sont utilisés à but commercial.

Tous sont unanimes : il est plus que temps que les affaires reprennent, car ces deux ans de pandémie ont mis à mal bien des trésoreries.

Thomas Théberge, propriétaire d'Artisans Canada dans le Vieux-Québec, observe une timide reprise de l'activité commerciale. Photo : Radio-Canada

La première année, on a connu une baisse d’achalandage de 90 %. La deuxième année, ç’a été en dents de scie, avec des mois moins pires et des mois désolants , révèle Thomas Théberge, le propriétaire du magasin Artisans Canada, dans la Côte de la fabrique.

La crise sanitaire a aussi vidé les rues. En 2018, Québec a reçu 4 millions de touristes. Sur ces 4 millions, 80 % sont venus visiter le Vieux-Québec. Aujourd’hui, on n’a pas ces 4 millions , assure Donald Gilbert.

Les commerçants veulent croire que 2022 marquera la fin de la pandémie, et ils ne sont pas les seuls.

D'après les informations de Marie-Pier Mercier