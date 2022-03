Des manifestants manitobains demandent des sanctions plus sévères envers la Russie

Des centaines de manifestants se sont présentés devant l’Assemblée législative du Manitoba, dimanche, afin de réclamer des sanctions plus sévères envers la Russie.

Vêtus en bleu et en jaune, les participants scandaient des slogans tels que Honte à Poutine , et ont récité des prières pour les soldats tombés au front.

Les manifestants demandent l'aide de l'OTAN pour la création d'une zone d'exclusion aérienne en Ukraine

Il s’agit du troisième rallye organisé par le Congrès ukrainien canadien, section Manitoba.

Selon la militante Myroslava Pidhirnyj, le congrès attend le plan d’Ottawa concernant les réfugiés qui souhaitent retourner dans leur pays une fois la guerre terminée, ainsi que ceux qui souhaitent rester au Canada.

Ruslan Yanyshyn s’est présenté à la manifestation au nom de sa mère, qui vit toujours en Ukraine.

Lorsque je lui ai demandé si elle voulait venir au Canada, relate-t-il, elle m’a répondu ‘Mon fils, je suis née pendant une guerre (la Seconde Guerre mondiale) et je mourrai probablement pendant une guerre.

C’est déchirant , a affirmé le Winnipégois Yuriy Hlukh, qui compte des amis au sein de l’armée ukrainienne.

C’est comme un film, ou un cauchemar, poursuit-il. J’ai envie de me réveiller, mais ce n’est pas un rêve, c’est la réalité. En Europe, en 2022, on voit une guerre éclater avec de nombreuses victimes à gauche et à droite.

Dimanche, une attaque russe dans l’ouest de l’Ukraine a fait 35 morts. Selon l’ONU, au moins 596 civils sont morts depuis l’invasion russe.