La hausse du prix de l’essence fait mal à l’industrie du taxi à Gatineau et Ottawa

Un écart se creuse depuis samedi, entre le prix de l’essence affiché du côté de l'Outaouais et celui à Ottawa.

Cette situation pourrait inciter certains à traverser les ponts pour aller faire le plein dans la province voisine, notamment au sein des chauffeurs de taxi, une industrie directement touchée par la flambée du prix de l’essence.

Selon le prix moyen calculé par l’organisme CAA-Québec, une différence d’environ 14 cents le litre séparait le prix à la pompe en Outaouais de celui des stations de la capitale fédérale, dimanche.

Le prix du litre à Gatineau, frôlait 1,85 $ alors qu’il était affiché à 1,70 $ de l’autre côté de la rivière des Outaouais, à Ottawa.

Une aubaine qui vaut le déplacement, selon Serge Leblanc, propriétaire de Groupe Transit, qui regroupe trois compagnies de taxi à Gatineau.

Le chauffeur de taxi, tout ce qui est bon pour rentabiliser son travail, il va le faire. Si en Ontario c’est dix sous de moins [le litre] il y a en beaucoup qui vont aller en Ontario , note M. Leblanc.

Serge Leblanc, propriétaire de Groupe Transit. Photo : Radio-Canada

Ce dernier souligne d’ailleurs que la hausse du prix de l’essence frappe durement les chauffeurs, si bien que ce dernier craint un exode des travailleurs de l’industrie ce qui aurait pour conséquence de créer un bris de service sur le territoire.

La hausse du prix de l'essence frappe durement l'industrie du taxi. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Un chauffeur régulier peut aller jusqu’à 7 500 $ par année d’essence et là on se retrouve avec des dépenses de 11 000 $ à 12 000 $, donc une augmentation de 50 %. C’est majeur. Ce que ça a comme effet, c’est que ça décourage les gens à faire du taxi et moins il y a de gens qui fait du taxi, moins il y a du service, surtout la nuit , explique M. Leblanc.

« Avec la hausse de l’essence, on est en train de briser la ligne de service la nuit et en même temps briser les carrières des gens qui ont décidé de gagner leur vie en faisant du taxi. C’est grave. » — Une citation de Serge Leblanc, propriétaire de Groupe Transit

Ce dernier explique que pour augmenter les tarifs, les entreprises de taxi doivent formuler une demande à la Commission des transports du Québec, un processus qui peut prendre des mois, voire un an, selon M. Leblanc.

M. Leblanc dit souhaiter une suspension des taxes sur l’essence pour donner un répit à l’industrie.

Hausse des tarifs de taxi réclamée à Ottawa

Du côté d’Ottawa, certains syndicats de chauffeurs réclament une hausse des tarifs imposés aux clients. Ces taux sont régis par la Ville d’Ottawa et certaines entreprises de taxi ont déjà formulé cette demande avant même la flambée des prix de l’essence.

Comme tous les autres qui utilisent leur voiture pour travailler, nous souffrons des impacts de la hausse du prix de l’essence. Nous devons être sur la route 24 heures sur 24, 7 jours par semaine et nous sommes un service essentiel. Ça vient directement toucher l’argent que nous ramenons à la maison à la fin de la journée pour la famille , note Ali Enad, président de la section locale Unifor 1688, qui représente des chauffeurs de taxi d’Ottawa.

Ali Enad, président de la section locale Unifor 1688, qui représente des chauffeurs de taxi d’Ottawa. Photo : Radio-Canada

M. Enad souligne que les taux pour les services de taxi à Ottawa n’ont pas changé depuis plusieurs années, alors que les dépenses, elles, continuent d’augmenter pour les chauffeurs.

Par ailleurs, la compagnie Uber a récemment ajusté ses prix en fonction de l’augmentation du coût de l’essence.

Avec les informations de Rosalie Sinclair.