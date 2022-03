Le petit robot sherbrookois, Foxtrot, peut déplacer une charge de vingt tonnes

Le président et cofondateur de Foxtrot Industriel, Charles-Éric Raymond, explique que Foxtrot est unique au monde . Ce petit robot téléguidé, d'une petite dimension de moins de 30 pouces de largeur par sept pouces de hauteur, peut déplacer jusqu'à vingt tonnes.

Par exemple, le petit robot Foxtrot peut soulever une telle charge tout en tournant le coin d'un corridor étroit. Photo : Radio-Canada

Prévenir les accidents du travail

Je peux tourner le robot sur lui-même si je suis dans un coin encombré. Dans un milieu industriel, dans le cadre de maintenance, où tu as des charges à déplacer ou à entretenir, il n'y avait jamais vraiment d'outil sécuritaire pour faire ce travail-là. Alors c'était souvent de l'improvisation et il y a eu beaucoup d'accidents graves associés à ça , affirme Charles-Éric Raymond.

Plusieurs entreprises sont intéressées à acquérir cette technologie pouvant permettre d'éviter des accidents du travail dans leurs établissements, selon Audrey-Ann Morin, cheffe de marque chez Foxtrot Industriel.