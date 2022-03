La flambée du prix de l’essence, un fardeau dans les régions rurales

Le prix de l’essence ordinaire en libre-service a diminué quelque peu, mais demeure encore plus élevé. Si des automobilistes sont tentés de diminuer leurs déplacements pour épargner leur porte-feuille, la chose est souvent impossible lorsqu’on habite en milieu rural.

Jean-François Maheu, un résident de Saint-Joseph-de-Kent au Nouveau-Brunswick, doit conduire une cinquantaine de kilomètres pour se rendre au travail.

L’augmentation du prix de l’essence a donc un impact considérable sur ses finances.

C'est presque 100 km par jour. Quand c'a monté en haut de 1,80 $, je dirais qu'un plein, c'est pas loin du 100 , observe-t-il.

Établi en région avec sa famille depuis un peu plus d'un an, la voiture lui est indispensable, et pas seulement pour gagner sa vie.

Les enfants veulent aller à la gymnastique. Faut calculer ça, le samedi matin, se rendre à Moncton. Aller magasiner, c'est de la planification , soupire-t-il.

Peu d'alternatives

Puisque les transports en commun sont inexistants, rares ou peu efficaces hors de la ville, une des rares alternatives à l’utilisation de son véhicule personnel est, pour certains, le covoiturage.

Moi, j'ai la chance de pouvoir covoiturer avec des collègues. On se donne la main pour ça, et on sauve beaucoup , dit M. Maheu.

À Fredericton, les partis d’opposition plaident pour que les répercussions de la hausse du prix de l'essence ne soient pas subies seulement par les consommateurs.

Le député libéral de Restigouche-Ouest demande que le gouvernement dirigé par le premier ministre Blaine Higgs intervienne sans tarder.

Que ce soit des mesures temporaires ou des mesures permanentes, il y a des mesures que le gouvernement peut prendre. Et moi je dirais à M. Higgs : mettez vos culottes, et prenez les actions tout de suite, ça presse! , dit Gilles LePage.

L’agriculteur Kevin Arseneau, député du Parti vert dans Kent-Nord, déplore le manque de solutions qui sont offertes. Je me vois très mal à dire à quelqu'un qui a de la misère à mettre du pain sur la planche de faire du bicycle au travail , martèle-t-il. C'est pas ça, une stratégie de transport en commun! La solution doit être collective.

En région, les citoyens sont conscients que peu de solutions pourront être développées à court terme et doivent se résigner.

Mon métier ne me permet pas que je puisse travailler à la maison. Faut que je me rende à l'école. On n'a pas le choix, faut vivre avec , dit Jean-François Maheu.

D’après le reportage de Sarah Déry