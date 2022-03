Un couple de Gatineau tend la main à une mère ukrainienne et sa fille

Un couple de Gatinois retraité retient son souffle en attendant l’arrivée d’une mère ukrainienne et sa fille de 4 ans qui ont décidé de fuir leur pays.

Si tout se passe comme prévu, Michel et Hélène Papineau s’apprêtent à accueillir deux réfugiées ukrainiennes dans leur demeure de Gatineau.

Le couple a tissé des liens solides avec la communauté ukrainienne lors d’une série de missions d’appui à la démocratisation du pays entre 2008 et 2012. C’est lors de cette aventure qu’ils ont fait la rencontre d’Anna, alors âgée de 26 ans, qui a été leur interprète.

Hélène Papineau et son mari souhaitent accueillir une réfugiée ukrainienne et sa fille de 4 ans. Photo : Radio-Canada / Vincent Yergeau

On a développé un profond attachement pour l’Ukraine et ses habitants , partage Hélène Papineau.

Le couple a gardé contact avec Anna qui est enseignante de formation. Celle-ci leur avait d’ailleurs signalé son intérêt à venir au Canada en janvier dernier. L’escalade des dernières semaines de la violence en Ukraine a suscité l'inquiétude de Michel Papineau et sa femme qui ont décidé de prendre de ses nouvelles.

Anna enseignait en Turquie. Alors je me demandais si elle était en Turquie ou en Ukraine. J’ai communiqué avec elle et elle m’a dit qu’elle était en Ukraine. Ho ! le niveau de stress et d’anxiété a augmenté de façon significative , raconte-t-il.

« Chaque jour l'anxiété augmentait et plus le stress augmentait, moins le sommeille allait » — Une citation de Michel Papineau

Le couple tente alors de convaincre Anna de fuir.

« On essayait de convaincre Anna, aussi diplomatiquement que possible, avec le plus de doigté possible, de sortir de chez elle, de laisser son mari, ses parents, pour se réfugier en Pologne », explique M. Papineau.

Michel Papineau, un retraité de Gatineau, souhaite accueillir une Ukrainienne et sa fille qui ont fui la guerre. Photo : Radio-Canada / Vincent Yergeau

Soupir de soulagement

Selon le couple, Anna et sa fille de 4 ans, Aria, ont finalement réussi à attraper un train vers la Pologne, samedi.

Les larmes coulaient en apprenant la nouvelle. Elle avait réussi à s'échapper à une minute près si on peut dire. On était très émus de ça parce qu’on savait que c’était la pire partie du trajet , partage Mme Papineau, tandis que son mari soupire encore de soulagement à côté d’elle.

Michel et Hélène Papineau, de Gatineau. Photo : Radio-Canada

Anna habitait à l’est de l’Ukraine dans la ville de Tcherkassy, à environ 600 kilomètres de la Pologne, raconte M. Papineau

Ça voulait dire 5 jours d’auto ou 11 heures et demie de train de marchandises la nuit, plus l’attente d’une journée ou deux à la frontière , lance le retraité. Debout avec se petite , renchérit son épouse.

« Nous savions ce qui l’attendait. Elle s’en doutait, je pense, et elle a eu le courage de le faire. » — Une citation de Michel Papineau

Beaucoup d'interrogation pour la suite

De Pologne, Anna et sa fille doivent maintenant se rendre en Allemagne où leurs données biométriques seront prélevées dans le but d’obtenir un visa.

Le couple gatinois attend maintenant avec impatience l’arrivée d’Anna et sa fille à qui ils ont proposé un toit, au moins le temps de la quarantaine requise et de l’aide pour s’intégrer. Il ne sait toutefois pas quand Anna et sa fille pourront mettre un pied en sol canadien.

Après, ce sont des points d'interrogation qui nous attendent : comment on va s’organiser pour lui trouver des fonds ? Comment on va pouvoir la loger ? Comment on va pouvoir lui trouver un emploi ? , partage Michel Papineau.

Michel et Hélène Papineau mobilisent des gens pour amasser des fonds et tentent d’obtenir de l’aide et des conseils pour dénouer les nœuds bureaucratiques.

Avec les informations de Marielle Guimond.