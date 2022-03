Deux ans de pandémie : « On n’aurait pas pu imaginer un tel choc »

Deux ans jour pour jour après que Québec ait décrété l'état d'urgence sanitaire, le président-directeur général (président-directeur général PDG ) du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSS MCQ CIUSS MCQ ), Carol Filion qualifie ces 24 mois d’« extraordinaires ». Pas dans le sens de sensationnel, mais dans le sens d’inimaginable. On n’aurait pas pu imaginer un tel choc , dit-il.

Ce qui a été le plus difficile, ç'a été de faire face à un virus qu’on ne connaissait pas. raconte Carol Filion avec émotion en se remémorant le printemps 2020. Difficile pour un président-directeur général PDG de prendre des décisions presque à l’aveugle. En même temps, il se remémore avec beaucoup de fierté l’extrême résilience et la rapidité des intervenants, des médecins, des scientifiques pour trouver rapidement des solutions.

Le CHSLD Laflèche est l'un des établissements québécois les plus touchés par la pandémie de COVID-19.

Les avancées les plus rapides selon Carol Filion se sont faites au niveau du contrôle des infections. Au CHSLD Laflèche où la première éclosion est survenue, il rappelle tristement que 78 % des personnes y ont contracté le virus. Au CHSLD Cooke où la dernière éclosion est survenue, ce chiffre est passé à 6 %. Il évoque l’adaptation dont a dû faire preuve le personnel qui travaille dans ces résidences :

« Dans les CHSLD on travaillait comme si on était à la maison parce que c’est le milieu de vie des personnes qui habitent le CHSLD. On a demandé à ces personnes-là d'y travailler comme si elles étaient dans un bloc chirurgical. »