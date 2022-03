Une vigile de prière à Rouyn-Noranda pour la paix en Ukraine

L'événement qui s'est tenu à la cathédrale Saint-Joseph a attiré une quarantaine de personnes. Des chants, des prières et plusieurs moments de réflexion ont ponctué la vigile.

Monseigneur Guy Boulanger, évêque de Rouyn-Noranda, indique que l'objectif était de lancer un appel à la paix, à la sécurité et à l'intégrité des personnes.

Ici à Rouyn-Noranda, on est touché d’une façon particulière du fait qu’il y a une communauté ukrainienne qui est ici, des gens que l’on connaît avec qui on vit. On veut les soutenir et soutenir les gens qui vivent des atrocités en Ukraine actuellement , affirme-t-il.

Monseigneur Guy Boulanger a invité les personnes présentes à prier pour ceux qui souffrent de la guerre en Ukraine. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Certaines personnes ont pris la parole pour lire des prières, comme Marie Kuruluk, qui se dit personnellement chamboulée par les événements qui se déroulent en Ukraine.

La famille de ma mère est encore en Ukraine. On est en train d’essayer de trouver des cousins et des cousines. Quand M. Slobodian m’a demandé ‘Veux-tu venir pour la lecture des prières’, j’ai dit oui, je vais y aller parce que j’y crois. Peu importe la religion qu’on a, on ne veut pas la troisième guerre mondiale , a-t-elle dit avec émotion.

Marie Kuruluk, comme d'autres personnes présentes, a pris la parole pour lire une prière. Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Francine Bachand a également lu une prière d'intercession. Pour elle, qui réside à Montbeillard, il était important d'être présente à la vigile et de prier pour les populations qui subissent les impacts du conflit.

La planète Terre est très hypothéquée. D’abord la pandémie, ensuite tout ça. Ça nous concerne. Ce n’est pas vrai que quelqu’un qui souffre à l’autre bout du monde, ça ne me rejoint pas , affirme-t-elle. J’aime mes frères et soeurs de l’Ukraine, je leur souhaite que ça aille de mieux en mieux.

Le comité de solidarité de la paroisse de Rouyn-Noranda organisera une rencontre la semaine prochaine afin de discuter des façons d'accueillir des réfugiés ukrainiens dans la région.