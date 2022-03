Nouvelle vocation pour la sacristie de l’église de Grande-Rivière

Le Comité du lendemain, qui est responsable du projet, a procédé dimanche à l'inauguration de la Sacristie du lendemain, en présence d'une trentaine de personnes de la communauté de Grande-Rivière.

La première étape de ce projet est l'occupation de la sacristie, explique le chargé de projet Francis T. Durocher, architecte et directeur des projets chez Entremise, un organisme d'économie sociale qui se spécialise dans le développement de projet d'immobilier collectif.

La Sacristie du lendemain va servir finalement d'incubateur, puis on va commencer à tester sur place la cohabitation entre les différents types d'usages. Puis on va commencer à recueillir aussi des expériences sur place pour construire et alimenter le projet de façon pérenne , indique-t-il.

En janvier, la communauté de Grande-Rivière avait été appelée à tester différentes utilisations envisageables dans l'église.

L'esprit du lieu

Depuis quelques mois, la chargée de projet au Comité du lendemain, Myriam Carbonneau-Girouard, a été à la rencontre des gens qui occupaient déjà l'espace, notamment les paroissiens et les marguilliers.

Ce qui ressort beaucoup, c’est l’atmosphère dans les lieux, c’est le fait de venir ici pour se recueillir, c’est tout ce qui se dégage par l’harmonie des lieux, par les petites conversations aussi quand on croise les gens ici , explique-t-elle.

« On veut faire en sorte que les gens se sentent bien et investissent l’espace. » — Une citation de Myriam Carbonneau-Girouard, chargée de projet au Comité du lendemain

Son rôle était de créer des liens avec les paroissiens, de comprendre leurs besoins et de les accompagner dans ce processus.

C'est sentimental ce projet-là. Ce sont des gens qui utilisent déjà l'espace. Et on ne veut pas brusquer les choses. On veut rajouter des utilisateurs. On veut que ça se passe bien, qu’il y ait une belle cohabitation , ajoute-t-elle.

Selon Mme Carbonneau-Girouard, ces discussions ont aidé le Comité du lendemain à bien saisir les enjeux du projet.

Ce qui ressort, ce sont les valeurs surtout. Elles se sont dégagées autant chez les gens qui sont croyants que dans la communauté générale. Ce sont des valeurs d'échange, de respect, de collaboration , indique-t-elle.

L'histoire de l'église

Une ligne du temps, qui affiche les événements et les personnes qui ont marqués cette église, a également été aménagée dans le couloir menant à la sacristie.

La Sacristie du lendemain à l'église l'Assomption-de-Notre-Dame de Grande-Rivière. Photo : Radio-Canada

Cette nouvelle installation s'inscrit dans l'idée de vouloir conserver le patrimoine et l'histoire des lieux, selon Francis T. Durocher.

L'intention était de raconter l'histoire de l'église parce que l'église a toujours été un élément important, emblématique dans la collectivité de Grande-Rivière. Pour nous, ce projet est juste une autre couche à l'histoire de cette église. Donc on a voulu mettre ça sur une ligne du temps , raconte-t-il.

D'autres espaces dans l'église seront également soumis à l'analyse pour la suite du projet.

Si tout se déroule comme prévu, le comité responsable de la Sacristie du lendemain se penchera sur les plans et devis pour le projet de pérennisation de l'endroit à l'automne prochain.

D'après un reportage de Marguerite Morin