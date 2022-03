Cataloguer un livre LGBTQ, un acte politique

C’est une urgence, que les jeunes lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer LGBTQ puissent trouver ces matériels, et c’est difficile , affirme Julia Bowler, professeure adjointe à l’École de l’information de l’Université de la Colombie-Britannique, qui aide à cataloguer les 3800 titres de la bibliothèque Out On The Shelves.

La bibliothèque, qui se situe dans le centre étudiant de l'université, mais qui ne lui est pas associée, rouvre ses portes lundi 14 mars après deux ans de fermeture en raison de la pandémie.

« La classification peut être vraiment étrange, ce qui fait que le matériel queer est effectivement caché, à travers la bibliothèque, ou mis dans des catégories comme ‘perversions sexuelles’ » — Une citation de Julia Bullard, professeure adjointe à l’École de l’information de l’Université de la Colombie-Britannique

Selon Mme Bullard, une des difficultés principales repose sur le fait que selon les classifications traditionnelles, un roman peut être décrit comme étant queer seulement lorsqu’il est explicitement à propos de ce sujet.

Tout comme vous ne verriez pas des romans d’amour entre hommes et femmes étiquetés comme des ‘romans d’amour hétérosexuels,’ dit-elle, vous trouverez des histoires où il s’avère que les personnages sont gais, qui ne seront pas classifiés comme étant des histoires gaies pour autant.

Après, même lorsque les livres sont étiquetés comme queer, les bibliothèques utilisent parfois des étiquettes plutôt formelles comme minorité sexuelle que les gens n’utiliseront pas nécessairement comme mot de recherche.

C’est notamment pour ces raisons que la bibliothèque Out On The Shelves a été créé. Elle utilise sa propre classification.

Un « geste politique »

Deux bibliothécaires au Kentucky ont décidé elles aussi de créer leur propre système de catalogage pour les quelque 3000 titres dans la collection du Centre de la fierté de Lexington.

Aussitôt que l’on commence à classifier des livres, dit Amy Jo Mitchell, on fait un geste politique. Elle affirme que les deux principaux systèmes utilisés en Amérique du Nord incarnent des systèmes de pouvoir qui dévalorisent différents groupes, comme les personnes lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer LGBTQ .

Selon la classification décimale de Dewey, les contenus lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer LGBTQ se trouvent dans une catégorie qui contient tout ce qui est, en gros, un acte sexuel non hétéronormatif. L’homosexualité n’est pas considérée comme une situation amoureuse, c’est simplement un acte sexuel. Il n’y a aucune mention de relation, et cela dévalorise, d’une manière, toute la vie de quelqu’un , déplore Amy Jo Mitchell.

Selon sa collègue, Kristine Nowak, l’autre classification, celle de la Bibliothèque du Congrès, n’est pas mieux. La bisexualité est directement à côté de types d’abus sexuel envers des enfants, y compris l’inceste , dit-elle.

Mme Nowak et Mme Mitchell disent qu'il n’est pas réaliste de refaire du jour au lendemain les classifications, puisqu’elles dénombrent des millions de livres.

Le Centre de la Fierté de Lexington, au Kentucky, où des bénévoles ont créé leur propre système de catalogage pour contourner les défis posés par les systèmes traditionnels. Photo : Offert par : Lexington Pride Center

Les anciens livres queers difficilement répertoriés

Un professeur qui étudie l’histoire de la littérature queer est lui aussi aux prises avec les difficultés liées au catalogage, car les termes pour décrire les personnes lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer LGBTQ ont beaucoup changé au fil des ans. D'après Kyle Frackman, il faut pouvoir conserver autant de termes possibles dans les moteurs de recherche afin de s’assurer de pouvoir trouver des œuvres plus anciennes.

Le professeur adjoint en études allemandes et nordiques à l’Université de la Colombie-Britannique aide à gérer une collection de documents queer au sein de la bibliothèque de l’université.

Une copie du roman « Norma Trist », dans la collection du projet Queer Collections de l'Université de la Colombie-Britannique. Publié en 1895, le livre est considéré le premier roman lesbien publié en anglais, mais selon Kyle Frackman, même le mot « lesbien » peut engendrer des problèmes de catalogage, car cette oeuvre ne l'utilise pas. Photo : Offert par : Projet Queer Collections, Université de la Colombie-Britannique

Par exemple, si l’on cherchait ''déviance sexuelle'', on retrouverait plusieurs textes. Si on supprimait cette catégorie maintenant, afin de changer la manière dont on décrit ces relations, cela efface aussi l’histoire de comment ces relations ont été classifiées.

Il souligne toutefois que certains groupes de parents aux États-Unis utilisent des catalogues de bibliothèques afin de créer des listes de livres lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer LGBTQ pour ensuite inciter les gouvernements à les bannir .

Malgré cela, il dit qu’il est essentiel que les jeunes lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer LGBTQ puissent trouver des livres où ils se reconnaissent.